Sharon Stone nasconde le mani e brilla con l’abito di cristalli dai guanti incorporati Sharon Stone ha partecipato a una serata di gala. Ha scelto un look elegante e sofisticato portato con la sicurezza di una donna serena con la propria immagine.

A cura di Giusy Dente

Sharon Stone in Yousef Akbar

Dopo aver partecipato alla notte degli Oscar, Sharon Stone è stata protagonista di una serata di gala a scopo benefico. L'attrice ha partecipato a un evento che ha richiamato tantissime celebrities a Beverly Hills, tra cui anche Julianne Hough, Lisa Rinna, Adam Levine con Behati Prinsloo, Rebel Wilson con la compagna Ramona Agruma, Paris Hilton. An Unforgettable Evening è il gala del Women's Cancer Research Fund (un programma della Breast Cancer Research Foundation) organizzato con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca sul cancro. A chiusura della kermesse si sono esibiti i Maroon 5, mentre Sharon Stone è salita sul palco per ricevere un premio.

Sharon Stone premiata a Beverly Hills

L'attrice in passato è stata spesso ospite del gala, ma quest'anno ha rivestito un ruolo ancora più importante. Sharon Stone, infatti, è stata premiata: ha ricevuto il Courage Award per il suo impegno nel sostenere la ricerca sul cancro al seno e per la dedizione dimostrata nel sensibilizzare sulla causa. L'attrice in passato ha affrontato il cancro in prima persona. Lo ha ricordato nel suo discorso, in cui si è soffermata sulle sue difficili sfide personali per incoraggiare le donne a prendersi cura di sé.

Sharon Stone in Yousef Akbar

Nel consegnarle il riconoscimento, il presidente del gala Jamie Tisch le ha detto: "Ciò che ti rende una stella splendente, per me, non sono solo il tuo talento, la tua bellezza e la tua grazia, ma la tua resilienza, indipendentemente da ciò che la vita ti offre. Grazie per esserti alzata, più e più volte, e per aver ispirato tutti noi con il tuo radioso esempio".

in foto: abito Yousef Akbar

Il look di Sharon Stone

Per la serata di gala Sharon Stone ha indossato un abito verde oliva drappeggiato, con taglio alla greca, reso scintillante da cristalli applicati dalla testa ai piedi. Il vestito presenta delle maniche lunghe che scivolano in guanti incorporati ed è reso ancora più elegante dal piccolo strascico posteriore. È dello stilista arabo Yousef Akbar, di cui spesso indossa le creazioni. Sul sito ufficiale del brand costa 3600 euro. Anche stavolta la 65enne si è affidata alla stylist Paris Libby, con cui collabora da tempo (Oscar 2023 compresi). Ha completato l'outfit con una pochette color oro, sandali con platform abbinati, maxi orecchini circolari e un grosso bracciale rigido.

Sharon Stone in Yousef Akbar

Solo un velo di trucco per la 65enne, un'icona di bellezza naturale ormai fedele da tempo ai capelli corti, portati leggermente tirati all'indietro. Ha ammesso di aver fatto ricorso in passato a piccoli ritocchi, di cui si è pentita. Oggi, anche a tutela della propria salute, ha detto del tutto addio alla chirurgia e ha stabilito un rapporto sereno con la propria immagine, con lo specchio, col passare del tempo. Invecchiare è un processo che non la spaventa, che anzi ha abbracciato serenamente.

Sharon Stone in Yousef Akbar

Proprio per questo tante donne vedono in lei un modello positivo, una donna che si è liberata di quegli stereotipi che ancora gravano su molte donne, soprattutto del mondo hollywoodiano, un'industria non sempre benevola nei confronti delle donne mature. E lo sa bene proprio Sharon Stone, che si è scagliata contro quel sistema malato ironizzando sull'ossessione per la chirurgia che rischia di prendere il sopravvento.