Il selfie senza trucco di Selena Gomez è la normalità di cui abbiamo (disperatamente) bisogno

I capelli mossi e arruffati, il viso pulito, senza un'ombra di trucco e un piccolo brufolo che spunta sotto il naso, in tutta la sua simpatia. Selena Gomez si è mostrata così su Instagram, condividendo il lato più spontaneo e naturale di sé. Tre foto accompagnate da una semplice didascalia: Me. Due lettere, una sillaba, un messaggio potente: questa sono io prima del trucco, prima dello styling, prima di interpretare un ruolo. Questa sono io con la mia pelle e i suoi segni – perché chiamarle imperfezioni? – con i miei capelli e con il mio sorriso.

Dopo una lunga pausa dai social network, Selena Gomez è tornata su Instagram con l'ironia e la semplicità che la contraddistinguono. Una foto, tra tutte, è diventata virale e sta alimentando il dibattito in queste ore: non un look da red carpet, ma una serie di selfie in tuta, sul divano di casa. In un feed pieno di influencer dalla pelle di porcellana (e laddove non arriva il make up arrivano i filtri) tutorial per contouring effetto lifting e un martellante imperativo a essere perfetti sempre, anche la mattina appena svegli, le foto di Selena Gomez al naturale sono una boccata d'aria. Una giovane donna come noi, che somiglia a noi.

Selena Gomez è l'icona body positive di cui abbiamo bisogno

Kill ‘em with kindness, recita una delle sua hit, uccidili con gentilezza. Un ritornello che è diventato il suo motto quando si tratta di rispondere agli hater: spesso Selena Gomez è stata attaccata per il suo peso o per i cambiamenti del suo corpo e lei, con una buona dose di fermezza e ironia, ha dichiarato: "Le pance sono tornate di moda!". L'ultima volta è successo sul red carpet dei Golden Globe, con tanto di risposta orgogliosa: "Sono ingrassata? È perché mi sono divertita durante le feste!" La cantante ha sempre parlato ai fan con sincerità delle sue battaglie per la salute mentale, affrontando il tema apertamente nel documentario My Mind&Me.

Cantante, attrice e imprenditrice beauty (la sua linea di make up Rare è un cult) oggi Selena Gomez ha raggiunto una nuova serenità fatta di consapevolezza e maturità, e non ha più paura di mostrarsi così com'è. La foto al naturale ha totalizzato cinque milioni di like in dieci ore ed è diventata virale proprio per la sua sincerità – merce rara nell'epoca dei filtri e del make up impeccabile a tutti i costi. Moltissimi fan le hanno scritto per farle i complimenti e per ringraziarla: "Sei una grande ispirazione – scrive un utente nei commenti – mi hai incoraggiato a mostrare la bellezza naturale". E noi, che guardiamo la sua foto dal divano, con i capelli spettinati e i patch anti occhiaie, ci uniamo al coro.