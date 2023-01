Selena Gomez zittisce i commenti sul peso: “Sono grossa? Mi sono divertita durante le feste” Dopo l’apparizione ai Golden Globe l’attrice e cantante Selena Gomez è stata vittima di body shaming. Senza perdersi d’animo, ha risposto agli hater con una risata e una battuta tagliente.

A cura di Beatrice Manca

Nonostante il lungo percorso di accettazione di se stessa e del suo corpo, Selena Gomez deve ancora rispondere agli hater che hanno da ridire sul suo peso. L'attrice e cantante è stata una delle protagoniste dei Golden Globe 2023, dov'era nominata per la serie tv Only Murders In The Building: sul red carpet ha sfoggiato un abito d'alta moda senza spalline, un look che è stato preso di mira dal body shaming. Ma lei non si è lasciata scoraggiare e ha risposto con una battuta.

Selena Gomez risponde (con classe) al body shaming

L'apparizione di Selena Gomez sul red carpet dei Golden Globes ha fatto impazzire i fan per il suo stile e per la tenera scelta della sua accompagnatrice: la sorellina Gracie Teefey, super chic con un la borsa scintillante. Niente da invidiare alla sorella maggiore, insomma, elegantissima nell'abito di velluto Valentino Haute Couture con maniche a sbuffo color melanzana. Ancora una volta, però, l'attrice si è trovata a concludere la serata rispondendo a chi provava a farla vergognare per il suo peso. Durante una diretta Instagram in macchina con la sorella, Selena Gomez ha detto: "Se sono un po' grossa in questo momento è perché mi sono divertita durante le vacanze – dice con il sorriso, per poi rivolgersi alla sorellina – vero?" Mentre in sottofondo passa una canzone di Taylor Swift, la sua migliore amica, Gracie risponde: "Eccome!".

Selena Gomez paladina dell'amore verso se stessi

Il video è stato ricondiviso dai fan ed è diventato virale su TikTok, dove ha ricevuto tutta la solidarietà del pubblico. Non è la prima volta che la cantante deve prendere posizione sull'argomento. La scorsa primavera ha dichiarato: "Sono perfetta così come sono". Sui social aveva risposto senza mezzi termini ai commenti online mostrando il junk food senza sensi di colpa: "Onestamente non mi importa del mio peso perché la gente critica comunque. ‘Sei troppo magra,' ‘Sei troppo grassa', ‘Non va bene.' ". Perfino durante una vacanza in Italia aveva dovuto mettere a tacere chi le diceva di tirare in dentro la pancia nelle foto in bikini: "Ma neanche per idea, le vere pance sono tornate di moda". Un messaggio potente e liberatorio che ha fatto esultare i fan, e non solo.