Selena Gomez è paladina di body positivity: “Non mi interessa il mio peso, sono perfetta così” Selena Gomez è spesso stata vittima di body shaming sui social ma nelle ultime ore ha deciso di ribellarsi agli haters. Oltre ad aver spiegato di fregarsene del suo peso, si è anche definita perfetta così com’è.

A cura di Valeria Paglionico

I social sono il mezzo di comunicazione più utilizzato al mondo ma, oltre a mettere in contatto persone che si trovano a km e km di distanza, spesso danno vita anche a fenomeni di discriminazione e bullismo, soprattutto quando si parla di body shaming. Le star lo sanno bene, visto che in più di un'occasione sono finite al centro del mirino degli haters a causa del loro aspetto fisico. A volte vengono accusate di essere troppo grasse, altre troppo magre, la cosa certa è che in moltissimi sfruttano la libertà di queste piattaforme per criticare e dare sfogo alla propria cattiveria, anche quando non ce n'è motivo. Selena Gomez è solo una delle tante che hanno subito dei duri attacchi virtuali ma di recente ha dato una risposta epica a tutti coloro che l'hanno presa in giro per il suo peso.

Selena Gomez, il lupus la fa oscillare di peso

Selena Gomez non ha mai nascosto i suoi problemi di salute: le è stato diagnosticato il lupus e da allora deve prendere regolarmente delle medicine per tenere sotto controllo la malattia. La cosa ha un forte impatto sul suo corpo, soprattutto quando si parla di peso, che può oscillare molto da un mese all'altro. Gli haters, però, non hanno ben chiara la situazione e hanno pensato che fosse "simpatico" prendere in giro la cantante a causa dei chili in più o in meno. Non sorprende, dunque, che Selena si sia spesso ribellata agli stereotipi comunemente accettati, sostenendo un concetto di bellezza "normale" e "naturale".

La reazione di Selena Gomez agli haters

Nelle ultime ore, però, sembra aver raggiunto il limite e, complice il fatto che ha organizzato una cena a base di junk food, ha condiviso un video epico sul tema body positivity. "Sto provando a rimanere magra ma sono andata da Jack in the Box e ho preso quattro tacos, tre involtini di uova, anelli di cipolla e un sandwich di pollo piccante. Onestamente non mi importa del mio peso perché la gente se ne frega comunque. ‘Sei troppo magra,' ‘Sei troppo grassa', ‘Non va bene.' ‘Meh meh meh meh'. Sono perfetta così come sono", sono state queste le parole con cui la popstar si è ribellata una volta e per tutte agli haters. Le star sono persone assolutamente normali e, come tutti, hanno i loro alti e bassi: perché, dunque, prenderle in giro solo perché in determinati periodi sembrano essere "fuori fase"?