Rebel Wilson in costume è regina di body positivity: “Ho preso 3 kg ma non è il peso a definirmi” Rebel Wilson è dimagrita in modo drastico negli ultimi due anni: ha perso circa 35 kg, apparendo completamente trasformata. Ora è tornata a posare in costume sui social ma lo ha fatto per lanciare un importante messaggio in tema di body positivity.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche anno a questa parte Rebel Wilson è finita spesso al centro dell'attenzione dei media ma i suoi successi professionali non c'entrano nulla: è dimagrita in modo drastico, apparendo radicalmente trasformata nel giro di due anni. Come ha fatto? Ha detto addio alle cattive abitudini e ha abbracciato uno stile di vita sano fatto di dieta salutare e allenamenti regolari. Oggi sui social è tornata a posare in costume e, nonostante abbia ammesso di aver messo su qualche chilo nelle ultime settimane, non potrebbe sentirsi più felice: così facendo ha lanciato un importante messaggio in tema di body positivity, urlando a gran voce "Non è il peso a definirmi".

Rebel Wilson segue il trend del costume intero

Avevamo lasciato Rebel Wilson in versione pin-up con un due pezzi dallo stile retrò, oggi la ritroviamo sempre in versione balneare ma con un adorabile costume intero in tinta unita, considerato uno dei must-have dell'estate 2022. Ha indossato un modello monocromatico in rosa fragola con la scollatura monospalla e una cintura arricciata in tinta che le ha segnato il punto vita. Per completare il tutto ha scelto un paio da sole specchiati, un raccolto spettinato e un pareo total white. La cosa che in pochi immaginano è che si è servita di quest'ultimo accessorio per un motivo ben preciso che lei stessa ha spiegato nella didascalia.

Rebel Wilson è paladina di body positivity

Ad attirare le attenzioni dei fan è stata soprattutto la didascalia che Rebel Wilson ha usato per accompagnare la sua foto in costume. L'attrice ha scritto: "Ho appena notato che ho preso tre chili durante la mia vacanza, sono in uno splendido resort all-inclusive e ho perso tutto il mio autocontrollo. Ma sapete una cosa? Domani posso alzarmi e andare in palestra, mi idrato, mangio in maniera salutare e mi voglio bene. Non aiuta andarci pesanti con se stessi ma so cosa vuol dire sentirsi in colpa e non alla grande dopo aver mangiato troppo. Ma se sei come me sappi che vali più del tuo peso, non è il tuo peso a definirti, prova solo a fare del tuo meglio per essere in salute e non comportarti in maniera troppo dura con te stessa, sii la migliore versione di te". Così facendo ha lanciato un importante messaggio in tema di body positivity: il peso è relativo, l'unica cosa che conta è essere in salute e piacersi così come si è.