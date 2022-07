Claudia Gerini in bikini è regina di body positivity: “Potevo fare di più in palestra ma mi difendo” Claudia Gerini è stata paparazzata durante la vacanza alle Baleari ma, piuttosto che insabbiare le foto, ha deciso di postarle sui social. Con i suoi primi scatti in bikini dell’estate ha poi lanciato un importante messaggio in tema di body positivity.

A cura di Valeria Paglionico

Con l’arrivo dell’estate siamo abituati a vedere sui social decine e decine di foto di star in vacanza che, tra micro bikini e abiti iper sensuali, non possono fare a meno di mettere in risalto la loro forma fisica. Alcune celebrities, però, approfittano di questo periodo dell’anno per diventare paladine di body positivity, a prova del fatto che il patinato mondo dello spettacolo (e dei social) non sempre rispecchia la realtà. Claudia Gerini è una di queste: con la sua prima foto in costume dell’anno ha dimostrato che accettarsi e piacersi, a prescindere dalle possibili piccole imperfezioni, è il segreto per essere meravigliose e affascinanti anche con l’avanzare dell’età.

Claudia Gerini segue il trend del bikini di velluto

Claudia Gerini sta passando le vacanze a Espalmador, un’isola privata delle Baleari, ma, nonostante la location intima e blindata, è stata paparazzata durante una giornata al mare. L’attrice ha seguito il trend dei bikini di velluto, ha infatti indossato un due pezzi verde bosco effetto velvet con reggiseno a triangolo e tanga coi laccetti laterali. Per completare il tutto ha scelto un adorabile cappello di paglia a falda larga (un altro must di stagione) e degli occhiali da sole tondi. Nel corso della giornata, quando il sole è calato e il vento ha cominciato a farsi sentire, ha aggiunto una camicia di jeans, così da proteggersi dal freschetto senza rinunciare allo stile

Il messaggio body positive di Claudia Gerini

A fare la differenza nel post di Claudia Gerini è stata la didascalia. Accanto alla foto in bikini l’attrice ha scritto con estrema ironia: "Beccata a Isola di Espalmador. Certo, mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti. Il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa!!! E si vede, ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente”. Ha poi aggiunto gli hashtag #nonsolofitness e #pastalover, a prova del fatto che, oltre a non essere assolutamente ossessionata dalla forma fisica, va anche fiera delle sue imperfezioni. Nonostante ciò, è assolutamente meravigliosa, tanto che a 50 anni riesce a fare invidia anche alle giovanissime.