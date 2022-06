Rebel Wilson dà il via all’estate in total pink: il suo primo bikini è in stile pin-up Rebel Wilson ha dato il via alla sua estate immortalandosi in barca in versione balneare. Al mare si è trasformata in una pin-up mettendo in risalto la “nuova” silhouette con un costume rosa dall’animo retrò.

A cura di Valeria Paglionico

Rebel Wilson ha dato una svolta drastica alla sua vita negli ultimi 2 anni: poco prima della pandemia ha stravolto le abitudini quotidiane, dicendo addio a tutto ciò che è insano. Così facendo è riuscita a perdere più di 35 chili, apparendo praticamente irriconoscibile. Confrontando le foto di ieri e oggi, infatti, la differenza è netta ed evidente, tanto che a primo impatto si direbbe di essere di fronte due persone diverse. Nelle ultime ore ha approfittato di una giornata soleggiata per dare il via alla stagione balneare: ha così messo in risalto la sua "nuova" silhouette con un adorabile costume dall'animo retrò.

Quanto costa il costume retrò di Rebel Wilson

Per la sua prima giornata al mare Rebel Wilson ha puntato tutto su un look dall'animo retrò. Si è ispirata agli anni '60 e si è lasciata immortalare in barca sullo sfondo di un mare cristallino in versione pin-up. Ha sfoggiato un costume effetto tweed total pink, per la precisione un modello firmato Lisa Marie Fernandez con reggiseno a fascia annodato al centro e slip a vita alta decorati con due file di bottoni bianchi sui lati (in stile marinaretta). Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a po' più di 378 euro. Per completare il tutto ha scelto una mini giacca coordinata e un paio di occhiali da sole vintage con la montatura bianca.

Il bikini di Lisa Marie Fernandez

L'evoluzione di stile di Rebel Wilson

Il dimagrimento drastico ha cambiato radicalmente lo stile di Rebel Wilson. Sebbene non abbia mai mascherato i chili con abiti over e tuniche, ora ha detto addio a tutti i capi che facevano parte del suo armadio e non perde occasione per mettere in risalto la "nuova" silhouette tra tubini seconda pelle, crop top e addirittura completi da cheerleader. Il due pezzi total pink è solo l'ultimo arrivato ed è riuscito a esaltare la sua bellezza con classe e stile. Insomma, perdere 35 chili ha letteralmente stravolto la vita dell'attrice, rendendola anche una vera e propria icona fashion.