Rebel Wilson dice no a diete miracolose e pillole dimagranti: come ha fatto a perdere più di 35 kg Rebel Wilson è finita al centro delle attenzioni dei media negli ultimi anni e il motivo è molto semplice: in 18 mesi è riuscita a perdere più di 35 chili. Come ha fatto? Sui social ha rivelato il suo segreto.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi anni Rebel Wilson è finita al centro dell'attenzione dei media e il motivo è molto semplice: i successi professionali non c'entrano nulla, ha catalizzato tutti i riflettori su di sé grazie a un'incredibile trasformazione fisica. L'attrice ha perso più di 35 chili in circa 18 mesi e ha documentato il cambiamento sui social, dove spesso i followers hanno fatto fatica a riconoscerla. Certo, il viso è rimasto identico, ma è chiaro che basta confrontare per pochi secondi le foto prima e dopo per notare la differenza. Come ha fatto? In molti hanno insinuato che avesse utilizzato il metodo Mayr, ovvero una dieta drastica estremamente restrittiva, ma la verità è ben diversa.

Rebel Wilson non ha seguito il metodo Mayr

Rebel Wilson è dimagrita in modo drastico negli ultimi 18 mesi e, dopo aver perso più di 35 chili, sembra essere quasi un'altra persona. Negli ultimi giorni sono stati molti coloro che avrebbero attribuito la trasformazione al metodo Mayr ma lei è intervenuta personalmente sui social per smentire tutto al motto di "Questa non è la mia dieta". L'attrice ha inoltre consigliato ai fan di diffidare da tutti i brand di pillole dimagranti che hanno usato illegalmente la sua immagine. Come ha fatto, dunque, a dire addio ai chili di troppo? Semplicemente ha rivoluzionato il suo stile di vita, eliminando i cibi spazzatura dalla sua alimentazione e praticando regolarmente attività fisica.

Rebel Wilson prima del dimagrimento

Cos'è la dieta Mayr

La dieta Mayr è un regime alimentare ideato dal medico austriaco Franz Xaver Mayr e consiste nell'inserire nella propria routine quotidiana un digiuno intermittente, così da ripulire l'intestino dalle tossine. Nei primi giorni ci si prepara al digiuno, dalla seconda alla quarta settimana a colazione e a pranzo si consuma solo latte e pane, mentre a cena si preferiscono le verdure. Dopo il primo mese si ritorna gradualmente alla normale alimentazione. Come se non bastasse, bisogna evitare di mangiare troppo in fretta, di fare cene troppo cariche, di trascurare la masticazione. In questo modo si lascia riposare l'apparato digerente, permettendo all'intestino di liberarsi dalle tossine.