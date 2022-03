L’Estetista Cinica in mutande è paladina di body positivity: “Non me ne frega nulla di essere perfetta” L’Estetista Cinica, alias Cristina Fogazzi, è diventata paladina diodi positivity. Sui social si è “messa a nudo”, non avendo paura di posare in intimo. Così facendo, ha lanciato un importante messaggio sull’importanza dell’accettarsi così come si è.

L'Estetista Cinica, alias Cristina Fogazzi, è riuscita a rendere la sua azienda di prodotti cosmetici un vero e proprio impero. Non ha mai nascosto di combattere quotidianamente contro cellulite e inestetismi proprio come tutte ma solo di recente si è trasformata davvero in una vera e propria paladina di body positivity. In che modo? Rimanendo in mutande sui social. La blogger e imprenditrice non ha avuto paura di posare in lingerie, approfittando del look da favola sfoggiato per la mostra di Tiziano per "mettersi a nudo". Oltre a dare prova di grande coraggio e sicurezza, ha lanciato anche un importante messaggio sull'accettazione di sé stessi.

Siamo sempre stati abituati a vedere foto di modelle dai corpi perfetti e scolpiti sui social ma da qualche tempo a questa parte le cose stanno cambiando. L'ultima ad aver sostenuto in modo deciso il concetto di body positivity è stata L'Estetista Cinica, che si è lasciata immortalare in lingerie per un album postato su Instagram. Ha sfoggiato un completino firmato Intimissimi, un modello celeste con dei dettagli di pizzo bianco sia sugli slip che sul reggiseno, completando il tutto con una vestaglia di raso blu e con un paio di décolleté gioiello di Amina Muaddi. Rossetto rosso fuoco sulle labbra, l'immancabile caschetto liscio e il sorriso stampato in viso: così l'imprenditrice ha rivelato con orgoglio le sue curve.

Ad attirare le attenzioni dei followers è stato soprattutto il messaggio che ha accompagnato gli scatti in lingerie di Cristina. L'imprenditrice ha infatti condiviso con i fan alcuni concetti base della sua "filosofia". Le sue parole sono state: "Non tutti i giorni si ha voglia di mettersi in mutande. Alcuni giorni non si ha nemmeno voglia di vedersi allo specchio, figurarsi di farsi fotografare. Queste foto le ho fatte prima della cena per la mostra di Tiziano ed avevo un trucco pazzesco, le scarpe giuste, l’intimo che mi stava bene. Lo so che non sono perfetta. Non serve me lo diciate nei commenti cattivi anche perché non me ne frega nulla di essere perfetta. È talmente una gioia e una vittoria posare in mutande a 47 anni e farlo vedere con fierezza a qualche centinaio di migliaia di persone che per me va benissimo così". Insomma, L'Estetista Cinica ha espresso alla perfezione un concetto noto a molte donne: sebbene ci siano alcuni giorni in cui ognuno di noi non si piace affatto, è fondamentale imparare ad accettarsi: solo in questo modo si potrà dire addio a inutili problemi e paranoie.