Selena Gomez e Cara Delevingne fanno lo stesso tattoo: la rosa ha un significato simbolico Cara Delevingne e Selena Gomez si sono fatte un lo stesso tattoo. Le due sono molto amiche e la scelta del fiore riguarda il soprannome che usano tra loro.

Selena Gomez è un'appassionata di tatuaggi e come lei l'amica Cara Delevingne. Le due anno sorpreso i rispettivi fan tatuandosi sulla pelle lo stesso identico disegno, di cui hanno anche rivelato il significato, che è proprio un omaggio al loro legame. L'attrice e la modella sono co-star nella seconda stagione di Only Murders in the Building che ha permesso loro di conoscersi professionalmente e personalmente, instaurando un rapporto molto profondo, che si sono volute imprimere sul corpo.

I tatuaggi di Selena Gomez

La cantante e attrice 29enne ha una ventina di tatuaggi in tutto il corpo. È una passione che coltiva da circa 10 anni e solitamente quando decide di aggiungere un nuovo disegno alla collezione, è sempre per un motivo. Tutti i suoi tattoo sono stati fatti in occasioni importanti o in onore di persone decisive nella sua vita. La scritta "Rare" appena sotto l'orecchio, per esempio, è un riferimento all'omonimo album del 2020 e alla linea di cosmetici Rare Beauty, mentre il numero 76 alla base del collo è l'anno di nascita della madre. Il nuovo tatuaggio, che ha mostrato al mondo in chiusura di anno, si pensava potesse nascondere qualche significato legato alla vita professionale, magari un nuovo album in uscita. E invece no: è un omaggio all'amicizia con Cara Delevingne.

I tatuaggi di Cara Delevingne

Cara Delevingne ha oltre 20 tatuaggi sul corpo e molti di questi sono dedicati a persone importanti. Sul bicipite sinistro, per esempio, si è fatta tatuare il nome di sua madre Pandora mentre sul mignolo della mano sinistra ci sono le iniziali AC della sua ex fidanzata Annie Clark. A questi si aggiungono la lettera A sul costato dedicata alla ex Ashley Benson e le lettere DD su un fianco in onore dell’amica Jourdan Dunn.

Cara Delevingne e Selena Gomez col tattoo coordinato

La scelta di fare un tattoo coordinato non è nuova per Cara Delevingne. La modella e l'attrice Margot Robbie (colleghe in Suicide Squad) condividono un tatuaggio identico sul piede: la scritta "Solemate". Assieme a Selena Gomez, invece, ha scelto un fiore simbolico, una rosa realizzata con una tecnica particolare, che rende il disegno sulla pelle simile a un acquerello. Mentre la Gomez se lo è fatto fare sulla schiena lei ha scelto di posizionarlo sulla gabbia toracica. La spiegazione sta tutta nel soprannome con cui la Delevingne chiama l'amica: Rosebu. Cosa significa? Tradotto è il bocciolo della rosa