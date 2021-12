Selena Gomez chiude l’anno con un nuovo tatuaggio: il significato del fiore sulla schiena Dopo aver lasciato per qualche giorno tutti sulle spine, Selena Gomez ha mostrato il suo nuovo tatuaggio: un disegno floreale sulla schiena.

A cura di Giusy Dente

Selena Gomez, da appassionata di tattoos, ha scelto di chiudere l'anno in bellezza proprio aggiungendo un altro tatuaggio alla sua collezione. La cantante e attrice al momento si trova a New York, dove è impegnata a girare la seconda stagione della serie Hulu intitolata Murders In The Building. E proprio in un famoso studio con sede nella città a lei molto caro, il Bang Bang Tattoo, ha realizzato il nuovo disegno sulla pelle. A mostrarlo sui social è stato il tatuatore Keith Scott McCurdy, che in passato ha lavorato anche con Rihanna, Lebron James, Katy Perry e Justin Bieber.

Un fiore sulla schiena di Selena Gomez

Selena Gomez ha svelato il suo nuovo tatuaggio, il diciassettesimo. La 29enne ha scoperto la body art nel 2012, l'anno in cui ha tatuato una piccola nota musicale sul polso. Da quel momento in poi non si è più fermata e si è fatta fare altri tatuaggi, tutti piccoli: la parola "Rare", una frase araba che significa "Ama prima te stesso", i numeri romani "LXXVI" (76) sul collo. Nel 2019 ha fatto il grande passo e si è fatta tatuare due mani giunte in segno di preghiera sulla coscia sinistra. Era il tattoo più grande fino a questo momento: ora il titolo spetta alla rosa realizzata presso il Bang Bang Tattoo di New York.

Instagram @bangbangnyc

Si tratta dello stesso studio dove si era recata ad aprile, per realizzare una piccola croce sulla clavicola. Stavolta si tratta invece di un disegno floreale, una rosa con sfumature più chiare che gocciolano lungo la spina dorsale. La Gomez ne aveva dato un'anteprima il 15 dicembre scorso: nella foto in bianco e nero era di spalle, col caschetto diviso a metà sul collo e il trench indossato al contrario. Era impossibile capire precisamente quale fosse il disegno, che è stato mostrato da vicino e a colori solo martedì, placando finalmente la curiosità di fan e follower, che non vedevano l'ora di capire di cosa si trattasse.

Instagram @bangbangnyc

Ora non resta che scoprirne il significato. I tatuaggi della Gomez non sono mai casuali. La scritta "Rare" è un riferimento all'album del 2020 e alla linea di cosmetici Rare Beauty, il numero 76 alla base del collo è l'anno di nascita di sua madre, la nota musicale è in onore del suo amore per la musica. Si è fatta tatuare persino l'orario in cui ha subito il trapianto di rene. Il nuovo disegno floreale potrebbe dunque essere un riferimento al prossimo album o a una nuova fase della sua vita, potrebbe essere un indizio su un'esperienza personale o una relazione. Ciò che è certo è che i fan ne sono rimasti incantati.