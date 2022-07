Wanda Nara senza filtri diventa paladina di body positivity: “Ho cellulite e acne ma sono reale” Wanda Nara ha detto addio ai filtri e alle foto ritoccate sui social: nelle ultime ore non ha avuto paura di mostrarsi “al naturale” con la cellulite in vista. Ne ha approfittato per lanciare un importante messaggio in fatto di body positivity, spiegando di amare ogni centimetro del suo corpo nonostante le normali imperfezioni.

A cura di Valeria Paglionico

Wanda Nara è diventata famosa non solo grazie alla storia d'amore con Mauro Icardi ma anche grazie alle forme esplosive che non perde occasione di rivelare con foto in intimo o in bikini. Sui social siamo sempre stati abituati a vederla meravigliosa e impeccabile, con una silhouette tonica senza neppure l'ombra di un'imperfezione, di una smagliatura o della cellulite, ma nelle ultime ore le cose sono cambiate in modo drastico. La moglie del noto calciatore ha deciso di dire addio ai filtri, non avendo paura di mostrarsi finalmente "al naturale". Così facendo è diventata paladina di body positivity e ha pensato bene di dare un consiglio a tutte coloro che sognano di ottenere il suo stesso successo: "Iniziate a mangiare pizze senza sensi di colpa".

Le foto "al naturale" di Wanda Nara

Dimenticate le foto ritoccate di Wanda Nara, nelle ultime ore l'ex opinionista del GF Vip ha condiviso sui social alcuni scatti al naturale per rispondere a tutti coloro che l'avevano accusata di usare in modo eccessivo i filtri. Ha rispolverato un'immagine paparazzata sulle spiagge di Ibiza nel quale cammina in acqua con indosso un bikini blu con gli slip a vita alta. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha la cellulite e la pelle a buccia d'arancia in evidenza sul fondoschiena, dettaglio che di solito viene ritoccato nei post di Instagram. A fare la differenza è stata la didascalia che ha aggiunto nella Stories, dove ha lanciato un importante messaggio in tema di body positivity.

Il messaggio body positive di Wanda Nara

Wanda Nara: "Iniziate a mangiare pizza senza sensi di colpa"

Nella didascalia l'argentina ha scritto: "Ragazze, se ho tanto successo anche così, vi consiglio di iniziare a mangiare pizze senza sensi di colpa. Ovviamente nessuno carica una foto dove sta male. Quando mi sono ammalata di Covid non caricavo le foto di me distrutta a letto. Postiamo foto mentre mangiamo sushi o quando siamo su un balcone con bella vista. Passo il mio tempo a mangiare polenta, riso e pasta al burro, ma non sono molto instagrammabili. Posso assicurarvi che amo ogni centimetro del mio corpo. Sì! Ho la cellulite come tutti, anche l'acne, e in estate si vede la ricrescita perché mi prendo una pausa dalla tinta ma sono reale. Scelgo il mio profilo migliore da caricare in rete". Insomma, Wanda Nara è una donna assolutamente "normale": se usa i filtri non è per sostenere un ideale di bellezza irraggiungibile, quanto piuttosto per mostrare la parte migliore di sé.