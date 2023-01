Selena Gomez con la sorella ai Golden Globe 2023: Gracie Elliot Teefey sfila con la borsa di cristalli Selena Gomez è stata tra le grandi protagoniste dei Golden Globe 2023, evento a cui ha partecipato in coppia con la sorellina Gracie Elliot Teefey. Quest’ultima ha dimostrato di non avere nulla da invidiare alle dive internazionali, apparendo super glamour con un look scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Golden Globe 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa notte a Beverly Hills si è tenuto uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo: la cerimonia dei Golden Globe, arrivata alla sua 80esima edizione. Steven Spielberg, Cate Blanchette, Austin Butler, questi sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno trionfato, ma ad attirare le attenzioni dei media sono stati soprattutto i look sfoggiati dalle star sul red carpet. Kaley Cuoco ha puntato sul color lavanda in piena gravidanza, Jenna Ortega ha rivoluzionato il suo stile con un lungo abito da dea, Rihanna è rimasta fedele al total black ma in una versione customizzata: durante la serata è andata in scena una vera e propria gara a colpi di stile. Chi è che ha fatto concorrenza alle dive internazionali? Gracie Elliot Teefey, la sorellina di Selena Gomez che ha sfilato al suo fianco sul tappeto rosso.

Il look Couture di Selena Gomez

Selena Gomez ha partecipato ai Golden Globe 2023 e ha pensato bene di portare con lei una delle sorelle minori, la piccola Gracie Elliot Teefey. È la figlia del patrigno, ha 9 anni e con lei condivide un rapporto profondo e speciale, tanto da apparire spesso sul profilo social della popstar. Ora le due hanno condiviso una nuova esperienza e lo hanno fatto con stile. La cantante ha sfoggiato un lungo abito Valentino Haute Couture, un modello di velluto nero con spacco profondo, scollatura strapless e delle esuberanti maniche a sbuffo in raso color melanzana. La sorella, invece, ha preferito osare con gli scintillii, sfoggiando un look che non poteva assolutamente passare inosservato.

Selena Gomez in Valentino Haute Couture

Gracie Elliot Teefey brilla ai Golden Globe 2023

Gracie Elliot Teefey potrà anche avere solo 9 anni ma sembra aver già ereditato l'animo glamour della sorella maggiore. Sul red carpet dei Golden Globe 2023 ha infatti indossato un adorabile abito sui toni dell'oro, un modello con la gonna di raso a palloncino e il bustier con le spalline sottili tempestato di paillettes scintillanti. Ad aggiungere un ulteriore tocco brillante sono state le scarpe, un paio di Mery Jane glitter chiuse con un fiocchetto di raso e la mini bag di cristalli gold firmata Prada. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 3.100 euro ed è uno degli "oggetti del desiderio" delle star più in vista del momento. Insomma, la "mini Selena" non ha nulla da invidiare alle dive: è entrata di diritto nella lista di star più glamour della serata.