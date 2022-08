Selena Gomez punta sull’autostima: “Non trattengo il respiro, le pance vere sono di moda ora” Selena Gomez lancia un nuovo messaggio di body positivity mentre è in vacanza in barca, in Italia. Si accarezza la pancia e recita un audio: “Non tiro dentro la pancia, gli stomaci veri sono tornati di moda ora”.

A cura di Gaia Martino

Selena Gomez si aggiudica ancora una volta il titolo di paladina di body positivity con un video condiviso su Tik Tok nel quale si mostra con un costume intero e recita un audio registrato nel quale si fa riferimento alla pancia. La pop star e attrice, vittima di body shaming, rispose agli hater mesi fa raccontando di non dare alcun peso alle critiche sul suo corpo: "Non i importa del mio peso, sono perfetta così come sono" disse. Oggi si riprende mentre è in barca: "Non trattengo il respiro".

Selena Gomez si riprende mentre è in barca e invita i fan ad amare se stessi

Un invito ad amare se stessi e a fregarsene dei giudizi altrui è quello che continua a lanciare Selena Gomez. Nelle ultime ore la pop star americana ha condiviso un video su Tik Tok: è stesa in barca e indossa un costume intero, poi recita la frase, rispondendo ad una voce che la invita a tirare dentro la pancia: "Non tiro dentro un ca*zo, le vere pance sono tornate di moda". Si accarezza la pancia e sfoggia le sue curve con grande orgoglio: all'attrice non importano i canoni di bellezza codificati e i suoi follower la adorano anche per questo. Alcuni le hanno scritto messaggi emozionanti: "You make me feel comfortable in my own skin", tradotto "Mi fai sentire a mio agio nella mia stessa pelle", a dimostrazione del fatto che i messaggi di body positivity che lancia hanno il risultato desiderato.

Selena Gomez in vacanza in Italia con Andrea Iervolino

Sfoggia il suo fisico e i suoi messaggi positivi in costume su uno yatch che si trova in Italia, paese molto amato dall'attrice e che spesso ha visitato. Il gossip racconta che la pop star sta trascorrendo le sue vacanze nel Bel Paese e sarebbe in dolce compagnia. Il Daily Mail ha condiviso ieri immagini esclusive che la ritraggono con il produttore cinematografico Andrea Iervolino, a Positano, lo stesso uomo con cui fu paparazzata l'anno scorso, a Los Angeles.