Stefano De Martino positivo al Covid, salta il suo dj set al Twiga di Forte dei Marmi Stefano De Martino positivo al Covid, salta il suo dj set al Twiga di Forte dei Marmi previsto per stasera 7 agosto 2022.

A cura di Redazione Spettacolo

Stefano De Martino positivo al Covid, salta il suo dj set al Twiga di Forte dei Marmi previsto per stasera 7 agosto 2022, come riporta La Repubblica. A renderlo noto, gli organizzatori del premio The Alessandro Nomellini awards. La performance del conduttore di Stasera tutto è possibile era in programma da giorni e avrebbe chiuso la serata dopo la cerimonia di premiazione condotta da Simona Izzo.

Un momento d'oro per il conduttore campano, reduce da una brillante stagione televisiva e fresco di ritorno di fiamma con l'ex moglie Belen Rodriguez. E mentre la showgirl argentina ha già cominciato le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, con la squadra al gran completo, Stefano De Martino ha concluso la fortunata esperienza estiva con il Tim Summer Hits, in coppia alla conduzione con Andrea Delogu. Insieme, stavano trascorrendo parte delle vacanze in una località molto amata dalla showgirl, l'Isola di Albarella, nel mare Adriatico settentrionale, vicino al delta del Po.

Con Santiago e Luna Mari, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, la coppia di ex coniugi, tornata insieme negli ultimi mesi, ha ufficializzato un clima di famiglia ormai dato per scontato. Tavolate con la famiglia Rodriguez al completo e foto al tramonto, in cui la complicità appare palpabile. Sempre ad Albarella, si erano rifugiati la scorsa Pasqua, quando il loro ritorno di fiamma era solo nell'aria. Il loro amore è stato uno dei più chiacchierati quando hanno annunciato la separazione, essendo stato particolarmente seguito quando è nato ai tempi di Amici di Maria De Filippi.

Stefano De Martino non aveva ancora comunicato la positività al coronavirus sui suoi social, ma la condivisione del suo stato di salute è stata inevitabile visto l'annullamento improvviso dell'evento.