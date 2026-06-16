Morta a 35 anni l’attrice turca Ece Irtem, volto di Forbidden Fruit e Mr. Wrong-Lezioni d’amore: richiesta l’autopsia

È morta all’età di 35 anni l’attrice turca Ece Irtem, famosa per essere stata il volto di serie tv come Forbidden Fruit e Mr.Wrong-Lezioni d’amore. Le cause della morte sono da chiarire, la magistratura richiede l’autopsia, sebbene pare si sia trattato di un arresto cardiaco.

È morta all'età di 35 anni l'attrice turca Ece Irme, conosciuta anche in Italia per essere stata protagonista di serie di successo come Forbidden Fruit, Mr Wrong-Lezioni d'amore e The Family. Secondo i media turchi, la scomparsa è avvenuta a seguito di un arresto cardiaco, ma le circostanze della morte sono ancora da chiarire.

I video delle ultime ore di Ece Irtem diffusi dai media turchi

L'attrice sarebbe stata trovata senza vita il 15 giugno, giorno successivo al suo compleanno, nel suo appartamento in un quartiere molto noto di Istanbul. I media turchi hanno diffuso i video delle telecamere di sorveglianze nelle vicinanze dell'abitazione di Ece. Nella giornata di domenica 14 giugno, la si vede pranzare in un ristorante, parlare con un amico all'interno di un negozio, ma è a tarda sera che sembrano già esserci le avvisaglie di qualcosa di strano. La 35enne, infatti, viene accompagnata e guidata da una donna, sua madre, ad entrare nel palazzo. È evidente che ha bisogno di essere sorretta, cammina in maniera incerta, come se non riuscisse a mantenere l'equilibrio. Nella giornata di lunedì 15 giugno, alle ore 12, nonostante il repentino intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla che i medici potessero fare. Si parla di un arresto cardiaco, ma i giudici hanno chiesto un'autopsia sul corpo della donna, per chiarire le circostanze della morte.

Solamente cinque giorni fa aveva pubblicato un carosello su Instagram che raccontasse il suo viaggio in Thailandia, dove era stata poco tempo prima. Dettagli che rendono ancor più fumose le cause del suo decesso, avvenuto in maniera improvvisa.

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Il successo con le serie tv e il ricordo di Can Yaman

Ece Irtem era diventata famosa in Turchia per aver preso parte a numerose fiction di successo, diventate note anche in Italia, trasmesse ormai da tempo su Canale 5. In Forbidden Fruit, soap ancora in onda, ha interpretato il personaggio di Meric, mentre in Mr Wrong-Lezioni d'amore, dove ha recitato al fianco di Can Yaman, era Gizem Sezer, dipendente del bar del protagonista. L'attore turco, raggiunto dalla notizia, ha infatti condiviso una foto su Instagram che li ritrae insieme, con un cuore a corredo. Nata a Sivas il 14 giugno 1994, Ece Irtem si era dedicata sin dai suoi studi all'arte, studiano Canto e Opera alla Yasar University, diplomandosi con il massimo dei voti. Ha costruito poi la sua carriera a Istanbul, dove si è dedicata alla recitazione per cinema e serie tv.