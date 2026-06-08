Herbert Ballerina: “Stefano De Martino è un signore, grazie a lui è cambiata la mia carriera. Sanremo? Ci spero”

Da un anno volto fisso di Affari Tuoi, Herbert Ballerina parla del rapporto con Stefano De Martino in un’intervista: “È una persona che non si mette al di sopra degli altri, anche quando potrebbe farlo”. Poi, dice la sua su una partecipazione ipotetica a Sanremo 2027.

Da un anno è la presenza fissa e l'anima comica di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 che sotto la conduzione di Stefano De Martino ha consolidato la sua formula virando sempre più verso il varietà. Herbert Ballerina, all'anagrafe Luigi Luciano, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, la prima da quando è diventato una colonna portante del preserale della rete ammiraglia. Un'occasione per fare il bilancio di una popolarità esplosa in modo nuovo dopo vent'anni di carriera, ma anche per guardare ai futuri progetti, a partire dalle voci su una sua possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo guidato proprio dal suo collega e amico.

Il rapporto con Stefano De Martino

Un sodalizio artistico, quello tra lui e il conduttore, nato nel 2021 con Bar Stella e che oggi ha stravolto la sua vita professionale: "Mi ha dato la possibilità di crearmi una nuova carriera, con Affari Tuoi è proprio cambiata la percezione intorno a me", le parole. A confermare questa alchimia è un retroscena svelato dal comico sulla vita nel backstage. Ballerina ha descritto De Martino come un professionista di "rara umiltà": "È un signore vero. Il suo camerino ha sempre la porta aperta e questo la dice lunga sul suo modo di essere. Perché non mi capita mai di vedere i camerini aperti, specialmente quando si tratta del conduttore". Un ambiente totalmente accessibile dove si respira aria di casa: "La gente entra, si prende il suo caffè, io mi butto sul suo divano e uso il suo bagno. Questo fa capire che è una persona che non si mette al di sopra degli altri, anche quando potrebbe farlo".

Stefano De Martino e Herbert Ballerina a Bar Stella nel 2025

L'ipotesi Sanremo

Il passaggio naturale da Affari Tuoi al palco dell'Ariston sembra essere un'ipotesi plausibile per il prossimo febbraio, considerata la forte sinergia con il nuovo direttore artistico. Sul tema, il comico non si nasconde e ammette apertamente di ambire a quel palco: "Certo, ci spero. Però in questo momento giuro che non so ancora cosa succederà, nessuno mi ha detto niente". Consapevole delle insidie, ha poi spiegato che Sanremo resta un palco complicato per chi fa ridere, poiché le aspettative sono altissime e il giudizio del pubblico è severo, motivo per cui preferisce mantenere i piedi per terra: "Quindi anche se non lo dovessi fare, non è che mi ammazzo".