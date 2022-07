Chris Rock ironico sul pugno di Will Smith: “Dopo essere stato picchiato sono andato a lavorare” Chris Rock commenta ancora una volta lo schiaffo ricevuto da Will Smith, ma senza fare un aperto riferimento al video di scuse girato dall’attore.

A cura di Ilaria Costabile

Chris Rock torna a parlare dello schiaffo ricevuto da Will Smith durante la notte degli Oscar, in uno dei suoi spettacoli in tour. Il commento del comico arriva dopo un tardivo video di scuse girato e pubblicato dall'attore dal divo di Hollywood in cui si dice mortificato per quello che è accaduto e aspetta di poterne parlare prima o poi con il diretto interessato.

La battuta di Chris Rock

"Tutti cercano di fare le vittime, ma se tutti fanno le vittime nessuno ascolterà più le vere vittime. Io dopo essere stato picchiato da Suge Smith sono andato a lavorare, ho famiglia" questo è quanto ha dichiarato Chris Rock durante il suo spettacolo ad Atalanta, riferendosi a quanto è accaduto durante la cerimonia degli Oscar e ha sconvolto il mondo del cinema e dello spettacolo americano. Will Smith nelle parole del comico diventa "Suge" come Marion ‘Suge' Knight, il discografico celebre per i suoi comportamenti piuttosto irruenti e a capo dell'etichetta di Dr. Dre, Snoop Dogg e Tupac. Rock ha poi continuato dicendo: "Chiunque dice che le parole fanno male non ha mai ricevuto un pugno". Nessun riferimento, quindi, al video di scuse di Will Smith, visto da quasi tre milioni di persone.

Le scuse di Will Smith

In quel video Will Smith ripreso in primo piano, risponde ad alcune ipotetiche domande che sono sorte dopo il fatidico schiaffo e spiega di aver provato una profonda vergogna per il suo comportamento, oltre che la pressione per aver deluso colleghi e fan con un gesto così impulsivo. Il divo ha sottolineato come, in privato, abbia tentato più volte di avere un contatto con Chris Rock per provare a parlare di quanto fosse accaduto, ma il comico non ha voluto incontrarlo. "Sono un essere umano, ho commesso un errore e sto cercando di non pensare a me come ad un pezzo di me**a" dice Smith sottolineando di essere stato da sempre contrario alla violenza e di aver sofferto molto per quanto è accaduto.