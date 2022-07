Chris Rock ha superato lo schiaffo di Will Smith: “Mi sono scrollato quella *erda di dosso” Quattro mesi dopo l’episodio sul palco degli Oscar 2022, Chris Rock racconta di essersi lasciato definitivamente alle spalle lo schiaffo di Will Smith. “Non sono una vittima, ma ho chiuso con questa storia”.

A cura di Giulia Turco

Chris Rock torna a parlare dello schiaffo ricevuto sul palco degli Oscar da parte di Will Smith lo scorso 27 marzo, colpevole di aver giocato con una battuta infelice sulla malattia della moglie Jada Pinkett Smith. Da allora l’attore che ha portato a casa con sé la statuetta ha raccontato di essere andato in terapia per gestire la rabbia e ora sarebbe pronto a tornare a lavorare su un set. Per quanto riguarda il comico invece, lui si sarebbe ampiamente lasciato l’episodio alle spalle.

Chris Rock si è lasciato alle spalle lo schiaffo di Will Smith

Non sono mancate le battute sull’episodio dell’Academy sul palco del PNC Bank Arts Center di Holmdel, nel New Jersey, dove Chris Rock si è esibito lo scorso 26 luglio. Esattamente quattro mesi dopo lo schiaffo, il comico ammette: “Non sono una vittima”, quando viene interrogato sull’argomento. “Chiunque dica che le parole fanno male, non è mai stato preso a pugni in faccia”, ha scherzato. “Ma mi sono scrollato di dosso quella mer*a e sono andato al lavoro il giorno dopo… Non vado in ospedale per un taglietto”, ha spiegato.

Will Smith torna al cinema con il sequel di Io sono leggenda

Da allora Will Smith si è dall’Academy che gli ha imposto il divieto di partecipare alle cerimonie di premiazione per i successivi 10 anni. L’attore si è scusato pubblicamente con Chris Rock: “Ero fuori luogo e mi sbagliavo, le mie azioni non corrispondono all’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo fatto di amore e gentilezza”. La stessa Jada Pinkett Smith si augura che i due possano fare pace e chiarirsi un giorno.Nel frattempo, mentre si prospettava il peggiori degli scenari per Smith, l’attore sembra che sia già al lavoro per il sequel di Io sono leggenda. Secondo il The Sun, Warner Bros ha fatto sapere che “la sceneggiatura è stata scritta tenendo conto del suo personaggio e per il momento Will resta nel progetto”.