Will Smith starebbe lavorando al suo ritorno al cinema dopo lo schiaffo a Chris Rock Will Smith sta progettando il suo ritorno sul grande schermo dopo lo schiaffo a Chris Rock durante la notte degli Oscar. L’attore, stando alle indiscrezioni, starebbe lavorando al sequel di Io sono Leggenda.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo lo schiaffo a Chris Rock durante la notte degli Oscar, Will Smith sarebbe pronto a tornare sul grande schermo. Stando a quanto riportato dal The Sun, l'attore starebbe lavorando segretamente al sequel di Io sono Leggenda. "La sceneggiatura è stata scritta tenendo conto del suo personaggio e per il momento Will rimane nel progetto", ha fatto sapere una fonte al sito inglese.

"Will Smith rimane legato al progetto"

Il film sarà prodotto dai Warner Brother Studios e, anche se nessuna sceneggiatura è ancora stata firmata per intero, il progetto continuerà a includere Will Smith. "La sceneggiatura è stata scritta tenendo conto del suo personaggio, il concept deve ancora essere firmato dalla Warner Brothers, ma non c'è stata alcuna indicazione che Will sia fuori dal progetto", ha fatto sapere una fonte al The Sun. L'attore quindi, stando alle indiscrezioni, dovrebbe riprendere il ruolo dello scienziato Robert Neville, che ha già interpretato nel primo Io sono Leggenda, uscito al cinema nel 2007.

Will Smith in terapia dopo quanto successo agli Oscar

L'episodio accaduto in diretta alla notte degli Oscar ha cambiato la carriera di Will Smith. L'attore ha perso la pazienza per via di una battuta del conduttore, Chris Rock, sull'alopecia di sua moglie Jada Pinkett Smith e gli ha tirato uno schiaffo. Quasi immediati i messaggi di scuse e di pentimento del neo premio Oscar. Dopo quanto successo ha iniziato un percorso di terapia, sparendo dai radar e allontanandosi così dai riflettori. Non molto tempo fa era stato paparazzato all'aeroporto di Mumbai, in India, dove era volato per affrontare un viaggio spirituale.E ora sembra stia continuando sulla stessa linea: "Will stesso si sta sottoponendo alla terapia e si sta prendendo del tempo lontano dalle luci della ribalta"