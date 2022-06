Jada Pinkett-Smith: “Spero che Will Smith e Chris Rock facciano pace” La prima volta che Jada Pinkett-Smith affronta direttamente l’incidente della notte degli Oscar: “Spero che Will e Chris si parlino da uomini intelligenti e capaci quali sono”.

Jada Pinkett-Smith ha parlato pubblicamente nel suo "Red Table Talk" di quello che è successo durante la notte degli Oscar. Lo ha fatto come premessa di una puntata tutta dedicata all'alopecia e a quello che ha passato con la sua salute: “Questa è una puntata molto importante sull'alopecia. Considerando quello che ho passato con la mia salute e quello che è successo agli Oscar, migliaia di persone mi hanno contattato con le loro storie. Sto sfruttando questo momento per dare alla nostra comunità un'opportunità per parlare di com'è avere questa condizione e per informare le persone su cosa sia effettivamente l'alopecia".

Le parole di Jada Pinkett-Smith

Jada Pinkett-Smith spera che Will Smith e Chris Rock possano avere l'opportunità di chiarirsi perché sono "due uomini intelligenti e capaci". Ecco cosa ha dichiarato:

Ora riguardo alla notte degli Oscar, la mia speranza più profonda è che questi due uomini intelligenti e capaci abbiano l'opportunità di guarire le loro ferite, di parlarne e riconciliarsi.

Jada Pinkett-Smith smentisce la crisi con Will Smith

Jada Pinkett-Smith ha smentito la crisi con Will Smith: "Io e Will continuiamo a fare quello che abbiamo fatto negli ultimi 28 anni, e questo è continuare a capire questa cosa chiamata vita insieme. Grazie per l'attenzione."

Le parole di Jada Pinkett-Smith sull'alopecia

Questi commenti segnano la prima volta che Jada Pinkett-Smith affronta direttamente l'incidente della notte degli Oscar. Una puntata importante anche perché ha fatto il punto sulla propria condizione e sui messaggi di tanti che le hanno scritto per parlare della propria condizione.