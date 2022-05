Chris Rock potrebbe condurre la cerimonia degli Oscar anche l’anno prossimo Il presidente dell’intrattenimento della ABC, Craig Erwich, ha rivelato che l’anno prossimo Chris Rock potrebbe condurre di nuovo la cerimonia degli Oscar, nonostante lo spiacevole episodio dello schiaffo che Will Smith gli ha tirato.

A cura di Elisabetta Murina

Chris Rock potrebbe condurre la cerimonia degli Oscar anche il prossimo anno. Un ritorno che suona quasi come uno "schiaffo morale" a Will Smith, la star premiata come miglior attore protagonista che durante la serata, in diretta, ha tirato uno schiaffo proprio al conduttore per via di una battuta nei confronti della moglie Jada Pinkett Smith. A lasciare aperta questa strada è stato il presidente dell'intrattenimento della ABC, Craig Erwich, in un'intervista rilasciata a Deadline.

L'ipotesi ritorno di Chris Rock agli Oscar

Raggiunto dal sito americano Deadline, Craig Erwich, presidente dell'intrattenimento della ABC (la rete che l'anno prossimo trasmetterà gli Oscar), ha raccontato di non escludere l'idea che Chris Rock possa condurre la prestigiosa cerimonia di consegna delle statuette anche nel 2023. E nonostante lo spiacevole episodio avvenuto in diretta, Erwich ha giudicato in maniera positiva l'evento, che è stato capace quasi di raddoppiare gli spettatori raggiunti:

La mia valutazione degli Oscar è che è stato davvero un anno di successo per lo spettacolo. Ovviamente ci sono state molte polemiche, che hanno messo in ombra molte delle cose positive dello show, ma sono stato davvero contento del programma. Anche prima di quel momento molto sfortunato, lo spettacolo è iniziato anno dopo anno e siamo tornati alla grande.

Cosa è successo sul palco degli Oscar 2022

L'episodio che ha fatto discutere, avvenuto in diretta sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, è stato lo schiaffo che Will Smith ha tirato a Chris Rock durante la cerimonia. Il conduttore ha scherzato sulla moglie del conduttore, Jada Pinkett Smith, dicendole che si stava preparando a girare un sequel di "Soldato Jane" per via della sua testa rasata (la donna in realtà soffre di alopecia". Questo ha scatenato la reazione immediata dell'attore, che senza pensarci due volte è salito sul palco e lo ha colpito. La reazione è stata condannata da tutto il mondo dello spettacolo e anche la polizia di Los Angeles aveva aperto una indagine.