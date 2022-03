“Chris Rock non aveva idea che Jada Pinkett Smith soffrisse di alopecia” Stando a quanto ha rivelato una fonte a TMZ, pare che Chris Rock non fosse al corrente della malattia della moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith. La donna soffre di alopecia e il conduttore ha fatto una battuta in riferimento alla sua testa rasata. Ma il marito non l’ha apprezzata e gli ha tirato uno schiaffo, in diretta dal palco degli Oscar.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua a far discutere lo schiaffo che Will Smith ha tirato a Chris Rock durante la notte degli Oscar 2022. A provocare la reazione dell'attore di King Richard (che gli ha fatto conquistare la statuetta di miglior attore protagonista) è stata una battuta del conduttore su sua moglie, Jada Pinkett Smith, affetta da alopecia. In questi giorni continuano a emergere nuovi dettagli sull'episodio, accaduto in diretta sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, nella notte più importante per il mondo dello spettacolo. Dopo le scuse di Smith e le prime parole di sua moglie, ora arriva un retroscena che riguarda Chris Rock, la "vittima fisica" del gesto.

Chris Rock non era al corrente della malattia di Jada

Stando a quanto ha rivelato una fonte al sito TMZ, pare che il conduttore "non avesse idea" della malattia di Jada Pinkett Smith. Se così fosse, la sua battuta "Soldato Jada" in riferimento alla testa rasata della donna non avrebbe voluto essere offensiva. Ma non l'ha pensata così l'attore premio Oscar che, appena sentite quelle parole nei confronti della moglie si è alzato dal suo posto, ha attraversato il palco e ha dato un sonoro schiaffo a Rock.

"Will Smith mi ha appena preso schiaffi", ha subito detto il comico, davanti a un pubblico rimasto totalmente senza parole. In più, sempre secondo il sito americano, i due non si sarebbero più parlati faccia a faccia dopo quanto successo e il conduttore sarebbe tornato presto a casa una volta finita la cerimonia.

Le scuse di Will Smith e le prime parole della moglie Jada

L'episodio ha creato una vera e propria discussione sui social, tra chi sosteneva fosse una scena già preparata e chi invece ha giudicato eccessiva e fuori luogo la reazione di Will Smith. A pensarla così è anche il diretto interessato, che a poche ore di distanza è tornato sui suoi passi e ha pubblicato un lungo post di scuse, rivolgendosi in primis a Rock, ma anche all'Academy e a tutti coloro che hanno lavorato per portare a successo il film. L'attore si è detto "imbarazzato" e ha spiegato di aver "reagito emotivamente": "Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo da sopportare e ho reagito emotivamente".

Anche Jada Pinkett Smith ha rotto il silenzio, scrivendo sul suo profilo Instagram: "Questa è la stagione della guarigione e io sono qui per questo". Un messaggio che si apre a diverse interpretazioni, con molta probabilità riferito allo schiaffo, anche se lei ha scelto di non citarlo esplicitamente.