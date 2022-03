Jada Pinkett-Smith dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock: le prime parole La moglie di Will Smith parla ufficialmente di quanto è accaduto alla notte degli Oscar: “Questa è la stagione della guarigione”, ha scritto, “e io sono qui per questo”.

Jada Pinkett-Smith, dopo il clamoroso fattaccio che ha visto coinvolto Will Smith agli Oscar, è intervenuta per la prima volta su Instagram. "Questa è la stagione della guarigione", ha scritto, "e io sono qui per questo". Un messaggio che non è necessariamente riferito allo schiaffo che suo marito ha rivolto a Chris Rock, dopo la battuta sulla alopecia di cui soffre Jada, ma è comunque abbastanza significativo.

Il messaggio su Instagram

Jada Pinkett Smith ha pubblicato questo post su Instagram. La sua pagina è seguita da quasi 12 milioni di follower in tutto il mondo.

Le scuse di Will Smith

"La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Oscar di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile", così Will Smith in un lungo post su Instagram all'indomani di quanto successo durante la notte degli Oscar 2022. L'attore ha spiegato: "Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo da sopportare e ho reagito emotivamente".

Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho esagerato e mi sono sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell'uomo che voglio essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l'Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti coloro che guardano in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia di King Richard. Mi dispiace profondamente che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti stupendo per tutti noi. Sono un lavoro in corso.

Chris Rock non ha sporto denuncia e non ha ufficialmente replicato. Ora cosa rischia Will Smith dopo l'assurdo gesto? L'Academy gli dovrebbe lasciare la statuetta come miglior attore protagonista ma molto probabilmente lo terrà fuori dall'Academy per i prossimi anni.