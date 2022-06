Khaby Lame otterrà la cittadinanza italiana, Sibilia: “Decreto già emanato” Khaby Lame, il re di TikTok che vanta 142.5 milioni di follower, sarà presto cittadino italiano. Lo fa sapere il Sottosegretario al Ministero dell’Interno.

A cura di Daniela Seclì

Khaby Lame è il re di TikTok. Sulla piattaforma vanta 142.5 milioni di follower, ciò lo rende l'utente più seguito al mondo. In queste ore, in un'intervista rilasciata a Repubblica, aveva spiegato che nonostante sia cresciuto in Italia, non ha ancora ottenuto la cittadinanza. Il suo appello non è caduto nel vuoto.

L'appello di Khaby Lame: "Per il mio Paese sono ancora straniero"

Nella lunga intervista rilasciata a Repubblica, Khaby Lame ha voluto rivolgere un appello a Luciana Lamorgese, Ministra dell'Interno, spiegandole di trovare ingiusto che un ragazzo che è cresciuto in Italia, sia ancora considerato a tutti gli effetti uno straniero:

"Se potessi dire qualcosa alla Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, le direi che non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me. Qui non ci sono solo io. Il visto e magari la cittadinanza mi renderebbero le cose più facili, ma non sarei contento pensando a tutte quelle altre persone che magari sono anche nate in Italia e non hanno lo stesso diritto".

Dunque, Khaby Lame è stato molto chiaro sul fatto che il diritto debba essere esteso a tutti coloro che sono cresciuti nel nostro Paese. Ora che può contare sul megafono dei social, ha voluto fare sentire la sua voce.

Leggi anche Target è il nuovo reality show comedy in arrivo sulle reti Mediaset

Carlo Sibilia replica a Khaby Lame

In queste ore, è arrivata la risposta di Carlo Sibilia, parlamentare e Sottosegretario al Ministero dell'Interno. Ha assicurato che presto Khaby Lame otterrà la cittadinanza italiana: