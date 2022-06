Target è il nuovo reality show comedy in arrivo sulle reti Mediaset Si tratterebbe di un reality con concorrenti vip, basato sull’omonimo format prodotto dalla francese We Make, che ha già confermato di aver stretto un accordo con la tv commerciale italiana.

A cura di Giulia Turco

Secondo le indiscrezioni sarebbe in arrivo per la prossima stagione televisiva un nuovo programma Mediaset. A quanto pare si tratta di Target, un reality show basato sull’omonimo format prodotto dalla francese We Make, che ha già confermato di aver stretto un accordo con la tv commerciale italiana.

Cosa sappiamo del nuovo format Target

I dettagli naturalmente sono ancora pochissimi. Secondo Bubino Blog che ha anticipato la notizia, il reality show potrebbe sbarcare sulla rete ammiraglia Canale 5, come su Italia 1. Secondo quanto sappiamo del format, si tratta di un reality di di genere comedy, che ha per protagonisti concorrenti vip. Ci saranno in ballo segreti da scoprire e divertenti missioni da portare a termine.

È già stato proposto con successo in diversi paesi del mondo. “Abbiamo immediatamente colti il potenziale del formato sulla carta e siamo entusiasti di lavorare con un partner così brillante per renderlo reale”, ha fatto sapere Fabrizio Battocchio, responsabile format e fattuale Mediaset. La francese We Make ha confermato “Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con Mediaset per il pubblico italiano con persone così brave, creative e audaci”.

Resta l'incognita La Talpa

Nessuna novità invece sul fronte de La Talpa il reality già noto al pubblico di Canale 5 che nel 2021 si diceva sarebbe tornato in primavera al posto de L’isola dei Famosi. Il programma condotto da Ilary Blasi poi è tornato in palinsesto con risultati che non devono aver fatto pentire Mediaset della scelta. Cosa ne sarà dunque de La Talpa?

Non è escluso che il programma abbia subito una bocciatura totale e che il ritorno sugli schermi dopo quasi 20 anni di assenza (l’ultima volta è andato in onda nel 2004) non abbia convinto l’azienda ad investire in una nuova edizione. Il format potrebbe restare tra i progetti opzionabili per Netflix, che per i prossimi anni si prepara a testare il terreno insidioso dei programmi e che già lo scorso anno si era ipotizzato ne avesse acquistato i diritti.