Squid Game, arriva il reality show ispirato alla serie tv Netflix sta preparando un reality show ispirato alla sua serie più popolare: il reclutamento è iniziato.

Netflix sta preparando un reality show ispirato alla sua serie più popolare: Squid Game. Il reclutamento dei partecipanti è già iniziato, ma ovviamente non sarà in gioco la vita o la morte di questi, ma il peggior destino per loro sarà quello di tornare a mani vuote. Perché il premio è pari a 4.56 milioni di dollari che vincerà uno tra i 456 partecipanti al gioco. L'annuncio è stato fatto proprio in concomitanza dell'ufficialità della seconda stagione di Squid Game.

Il gioco ispirato a Squid Game

Netflix ha annunciato che i giocatori si ritroveranno a competere a una serie di giochi ispirati proprio allo show originali, giochi che includono altre aggiunte assolutamente inedite. Le strategie e le alleanze di ognuno saranno messe a dura prova e i concorrenti verranno eliminati uno dietro l'altro, fino a quando non ne resterà soltanto uno.

Le regole per partecipare

Per partecipare al reality show ispirato a Squid Game bisogna avere almeno 21 anni, parlare inglese e dare disponibilità per quattro settimane di riprese, che saranno effettuate all'inizio del 2023. I 456 partecipanti sono proprio una citazione alla serie originale (il protagonsita Seong Gi-hun è l'ultimo, chiamato Giocatore 456).

Leggi anche Il primo reality show italiano su Netflix, Matilde Gioli nel ruolo di conduttrice

La seconda stagione di Squid Game

Netflix ha confermato questa settimana, con un teaser e una dichiarazione del regista, l'inizio dei lavori per una seconda stagione.

Un round tutto nuovo sta arrivando. Abbiamo impiegato 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game. Sono bastati 12 giorni perché Squid Game diventasse la serie tv più popolare di sempre nella storia di Netflix. In qualità di sceneggiatore, regista e produttore di Squid Game, lo grido ai fan di tutto il mondo. Grazie per aver guardato e amato il nostro spettacolo. E ora, Gi-hun ritorna. The Front Man ritorna. La stagione 2 è in arrivo. L'uomo vestito con il ddakji potrebbe tornare. Presenteremo anche il fidanzato di Young-hee, Cheol-su. Unitevi a noi ancora una volta per un nuovo round.

Squid Game 2 uscirà, molto probabilmente, entro la fine del 2022 o comunque entro il 2023.