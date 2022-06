Squid Game 2 è ufficiale, il regista: “Gi-hun e The Front Man torneranno per un nuovo round” Il regista Hwang Dong-hyuk anticipa in una lettera il ritorno: “Un round tutto nuovo sta arrivando. Tornerà Gi-hun. Tornerà The Front Man. Unitevi a noi ancora una volta”.

Squid Game 2 è ufficiale. Ora che Netflix ha pubblicato il primo teaser con le dichiarazioni del regista e soprattutto la prima locandina, c'è la certezza. Su Instagram, la diabolica bambola canticchia la filastrocca e accende il suo occhio elettronico. Il numero che si accende non lascia spazio a interpretazioni diverse: Squid Game 2 è in arrivo. Il regista Hwang Dong-hyuk anticipa in una lettera il ritorno: "Un round tutto nuovo sta arrivando. Tornerà Gi-hun. Tornerà The Front Man. Unitevi a noi ancora una volta".

Quando esce Squid Game 2

Squid Game 2 sarà presto disponibile su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile. Non c'è ancora una data ufficiale ma Netflix potrebbe decidere di rilasciare la serie tv entro la fine del 2023. Colpiscono i tempi di realizzazione. Il regista Hwang Dong-hyuk ci ha messo 12 anni per mettere a punto la prima stagione di Squid Game, con la seconda si lavorerà in molto meno tempo.

Le parole del regista

Netflix non ha pubblicato solo il primo teaser ufficiale, ma anche una lettera firmata dal regista e sceneggiatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, che ha confermato l'inizio dei lavori col ritorno dei personaggi più importanti e l'ingresso in scena di nuovi personaggi.

Un round tutto nuovo sta arrivando. Abbiamo impiegato 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game. Sono bastati 12 giorni perché Squid Game diventasse la serie tv più popolare di sempre nella storia di Netflix. In qualità di sceneggiatore, regista e produttore di Squid Game, lo grido ai fan di tutto il mondo. Grazie per aver guardato e amato il nostro spettacolo. E ora, Gi-hun ritorna. The Front Man ritorna. La stagione 2 è in arrivo. L'uomo vestito con il ddakji potrebbe tornare. Presenteremo anche il fidanzato di Young-hee, Cheol-su. Unitevi a noi ancora una volta per un nuovo round.

Che, siamo pronti a scommettere, non sarà neanche l'ultimo.