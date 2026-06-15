Un Posto al Sole si trasferisce in Calabria, la storica soap di Rai3 cambia location per l’estate

Un posto al sole cambia location. La fiction più longeva della tv italiana si sposta e porta alcuni dei suoi protagonisti in vacanza, andando in Calabria. Le puntate andranno in onda da metà luglio.

Un Posto al Sole va in vacanza, ma per davvero. La soap di Rai3 non si ferma, ma fa partire i suoi protagonisti che, quindi, lasceranno la collina di Posillipo per concedersi qualche giorno di sano relax in un'altra località.

I beniamini della fiction più longeva della tv italiana andranno per qualche giorno in Calabria. Un trasferimento che durerà per un breve periodo, il tempo di una vacanza, per l'appunto. Una novità, alla quale non si assisteva da qualche tempo nella soap, che rientra sempre nei festeggiamenti per i trent'anni di vita di Un posto al sole, il prossimo ottobre. La vacanza nelle terre calabre è il frutto di una collaborazione tra il Dipartimento Turismo della Regione, la Fondazione Calabria Film Commission e Rai Com. Le riprese si terranno dal 15 al 19 giugno, e in quei giorni gli amati protagonisti di Upas percorreranno la Calabria dalla Sila fino al mare, toccando alcune delle località più turistiche della regione come Scalea, San Nicola Arcella e, per concludere, Praia a mare.

A partire saranno i volti più giovani della soap, ovvero Rossella (Giorgia Gianetiempo), Nunzio (Vladimir Randazzo) Micaela (Gina Amarante), Samuel (Samuele Cavallo) e Jimmy (Gennaro De Simone). Le puntate, però, andranno in onda metà luglio. Era da tempo che la soap di Rai3 non si attrezzava per far andare in vacanza i propri protagonisti raccontandolo con qualche puntata realizzata appositamente. Era accaduto con qualche località campana, per valorizzare le bellezze della Regione, ma di fatto mai si erano spostati oltre i confini campani, se non per qualche rara eccezione.

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Intanto, per festeggiare la terza decade della soap, già si sta pensando a una puntata speciale, non è ancora chiaro come sarà strutturata, ma per celebrare un compleanno così importante, per la soap più "matura" della tv, non può che esserci una festa in grande stile. Un posto al sole, infatti, ha accompagnato per anni gli italiani a ora di cena, dopo la messa in onda del telegiornale, traghettando gli spettatori in un microcosmo in cui le storie di ogni personaggio entrano, gradualmente, nella quotidianità di chi assiste alle puntate dalla propria casa.