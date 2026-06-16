La Calabria protagonista in Rai, da Sandokan a Un Posto al Sole passando per L’Anno che verrà 

La Rai ha una nuova regione del cuore: la Calabria. Dalle location di Sandokan, passando per L’anno che verrà e Un posto al Sole, la regione presieduta da Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia, è stata grande protagonista del Servizio Pubblico.

La Rai ha trovato una nuova regione del cuore: la Calabria. Tante sono le collaborazioni avviate tra il Servizio Pubblico e gli enti regionali: dalle fiction ai programmi di intrattenimento, fino al coinvolgimento nelle trasmissioni quotidiane, pare che l'obiettivo sia quello di valorizzare anche nuovi territori. Complice, in questo caso, l'appoggio delle istituzioni, dal momento che il Presidente della Regione Calabria è Roberto Occhiuto, vice segretario di Forza Italia, com'è noto partito della maggioranza.

La Calabria protagonista in Rai

Già dallo scorso dicembre con la messa in onda di Sandokan, una delle fiction più seguite del palinsesto Rai, era apparso chiaro come ci fosse l'intenzione di puntare un faro sul territorio calabrese. La Regione, infatti, aveva stanziato ben 800mila euro per la produzione della serie tv con Can Yaman. Le location calabre, sostanzialmente, sono quattro: Grotticelle, le Castella, i laghi La Vota di Gizzeria e Lamezia Terme, nelle quali sono stati ricostruiti vari momenti della storia nata dalla penna di Salgari.

Le riprese di Sandokan in Calabria, le Castella

Dopodiché, la Calabria compare anche come location dell'Anno che verrà, lo show di Rai1 in onda la sera del 31 dicembre, con il quale gli italiani aspettano l'arrivo della mezzanotte per accogliere un nuovo anno è stato trasmesso da Catanzaro con la conduzione di Marco Liorni. Il Capodanno del 2026, però, è già stato stabilito che si terrà a Palermo.

Intanto, la Calabria era apparsa anche come scenografia dei ballerini di Ballando on The Road, lo spin off di Ballando con le stelle, e ha ospitato per l'edizione dello scorso anno i casting per i giovani talenti e anche i ballerini hanno potuto partecipare alla competizione lanciata da Ballando con te.

Infine, anche la storica soap di Rai3, Un posto al Sole, si sposterà in vista dell'estate. Alcuni dei protagonisti della fiction, infatti, si concederanno qualche giorno di vacanza proprio in Calabria, dove gireranno tra i monti della Sila e alcune delle località più turistiche della regione, come Scalea, Praia a Mare, San Nicola Arcella. Una convenzione, quella tra la Regione e la Rai, che è stata siglata dal Dipartimento Turismo regionale e dalla Fondazione Calabria Film Commission con Rai Com. L'intento è quello di valorizzare il patrimonio naturalistico, artistico e culturale calabrese attraverso clip, pubblicità, apparizioni in programmi e fiction televisive.