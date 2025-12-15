Sandokan ha ricevuto 800mila euro dalla Regione Calabria, ma la serie è stata girata soprattutto nel Lazio

Sandokan è anche una vetrina internazionale per la Calabria. Le scene bellissime di Can Yaman al galoppo sulle bianchissime spiagge di Lapuan sono in realtà le Grotticelle di Capo Vaticano, già definite come le spiagge dei caraibi calabresi. Però, poco altro per gli ottocentomila euro ricevuti dalla Film Commission della Calabria da Lux Vide. La fiction, come dimostra un'inchiesta del Domani, è stata girata quasi interamente nel Lazio e in Toscana.

La geografia di Sandokan: tutte le location

Queste sono le location di Sandokan. Le riprese principali si sono svolte a Formello, in provincia di Roma. I teatri di Lux Vide hanno ospitato il consolato di Labon, le prigioni, Singapore. Anche le scene in mezzo al mare sono state ricostruite in studio, grazie all'utilizzo di un ledwall di circa 300 metri quadrati che ha permesso di ricreare tre navi, compresa quella di Sandokan. In studio è stata fatta anche l'isola della Reunion. La foresta pluviale si trova invece tra Roma e il lago di Vico, con le riprese ad Albano Laziale e Tivoli. E poi Firenze e dintorni.

La Calabria compare in quattro location. Grotticelle: una scena a cavallo sulla spiaggia. Le Castella sulla costa ionica: ricostruzione del porto di Lapuan. I laghi La Vota di Gizzeria: specchio d'acqua antistante il porto. Lamezia Terme: usato come backlot per riprodurre la scenografia.

"La Calabria nelle case di tutto il mondo"

Il Domani, giornale notoriamente schierato a sinistra, sottolinea la contraddizione. Alla prima della serie-evento, il presidente della Regione aveva dichiarato: "La Calabria verrà visitata da chi vorrà vedere dove è stato girato il kolossal". Poi aveva aggiunto: "C'è una scena bellissima di Sandokan a cavallo sulla spiaggia di Grotticelle". E ancora: "Sandokan è il kolossal che porterà la Calabria nelle case di tutto il mondo".

La contraddizione che viene sottolineata dal giornale fondato da Carlo De Benedetti è appunto questa: il turista che andrà in Calabria si renderà conto che poco altro, a parte la spiaggia e il castello, è stato girato in Calabria. Insomma, se l'obiettivo era valorizzare la regione, forse bisognava girare qualche scena in più di Sandokan a cavallo.