Can Yaman videochiama Fiorello a La Pennicanza, l’ironia del conduttore: “Parli italiano meglio di Salvini”

Can Yaman sorprende Fiorello e videochiama in diretta a La Pennicanza nel corso della puntata dell’8 dicembre. Il siparietto comico tra l’attore e il conduttore: “Sei molto figo, ma sei soprattutto una persona colta e intelligente”.

Anche nel giorno dell’Immacolata, Fiorello e Fabrizio Biggio non hanno rinunciato al loro appuntamento quotidiano con La Pennicanza, il programma in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2. Una puntata che, complice il clima festivo, si è trasformata in un piccolo evento radiofonico grazie a una videochiamata a sorpresa: dall’altra parte dello schermo c’era Can Yaman, protagonista della nuova versione di Sandokan.

Yaman a La Pennicanza e la battuta su Salvini

L’ingresso dell’attore turco in collegamento ha subito acceso il tono della trasmissione. Fiorello, con la sua consueta ironia, non ha perso tempo e ha voluto metterlo alla prova sulla conoscenza della lingua italiana. Yaman, però, ha sorpreso tutti per la sua sicurezza, raccontando il suo percorso linguistico: “Parlo inglese, spagnolo, turco, da piccolo ho studiato anche tedesco, russo e francese. Ho frequentato il liceo italiano a Istanbul e ormai penso direttamente in italiano. È la mia lingua preferita”. A quel punto, la battuta immediata di Fiorello ha fatto il giro del web: “Parli meglio anche di Salvini”, scatenando risate in studio e sui social.

Yaman ha poi lanciato a Fiorello una proposta inaspettata: coinvolgerlo in un progetto cinematografico quando tornerà in Italia per girare la seconda stagione di Sandokan. Una commedia insieme, accolta dallo showman con autoironia: “Con l’età che ho potrei essere tuo padre”. La risposta dell'attore ha completato il siparietto: “Infatti nella serie farai mio padre. Un padre figo, sposato e divorziato quattro volte”. Tra una risata e un complimento reciproco, Fiorello ha chiuso la telefonata con un attestato di stima verso il suo ospite: “Sei molto figo, certo, ma sei soprattutto una persona colta e intelligente”.

Il successo di Sandokan e il ruolo di Can Yaman

Il ritorno di Sandokan sugli schermi Rai rappresenta uno dei progetti televisivi più ambiziosi degli ultimi anni. L’interpretazione di Can Yaman nei panni della leggendaria Tigre della Malaysia ha attirato l’attenzione non solo del pubblico italiano, ma anche internazionale, creando grande aspettativa fin dalle prime immagini diffuse. Una produzione moderna, dal respiro internazionale, che punta a rinnovare il mito reso celebre da Kabir Bedi negli anni Settanta, portandolo a una nuova generazione di telespettatori. La presenza di Yaman, ormai star affermata anche in Italia, ha contribuito a rendere il progetto uno dei titoli più attesi sulle reti Rai.