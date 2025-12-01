Sandokan torna in TV dopo 50 anni: trama, cast e puntate della serie con Can Yaman su Rai1

A partire da questa sera, lunedì 1° dicembre, su Rai1 alle 21:30 arriva la serie evento Sandokan, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Si tratta di un nuovo adattamento tratto dalla storia saga di romanzi di Emilio Salgari, rielaborata da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, con la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Torna, quindi, un'icona del piccolo schermo, capace di traghettare il pubblico in terre esotiche, in un viaggio nel Borneo della prima metà dell'Ottocento, in cui i popoli lottavano per la loro libertà e le potenze coloniali avanzavano supportate da un’avidità cieca e feroce. La serie, in quattro prime serate in onda fino al 22 dicembre, vede nei panni del protagonista l'attore Can Yaman.

La trama della serie con Can Yaman

La storia si svolge nel 1841 nel Borneo e le isole del mare del Sud, in un momento in cui le guerriglie tra le popolazioni locali e le potenze coloniali sembrano destinate a non placarsi. Sandokan, una sorta di pirata gentiluomo, che pur saccheggiando bastimenti, mantiene uno spirito affascinante ed elegante. Durante l'arrembaggio a un cargo del Sultano del Brunei, Sandokan libera un prigioniero dayak che ritiene sia lui il guerriero di un'antica profezia, il cui destino è quello di liberare il suo popolo dalla presa degli stranieri, ma il pirata non gli dà retta. Durante un'incursione nel Consolato Britannico di Labuan, incontra Marianna Guillonk, la giovane figlia del Console inglese Lord Guillonk, chiamata la Perla di Labuan per la sua bellezza e per la ritrosia con cui respinge i suoi spasimanti. Marianna ha uno spirito avventuriero e l'incontro con Sandokan risveglia i suoi desideri, ma tra loro si intromette Lord James Brooke, cacciatore di pirati. È un avventuriero che a capo della sua fregata Royalist semina il panico tra i pirati del sud-est asiatico. Sia lui che Sandokan vorrebbero conquistare il cuore di Marianna. Lei sarà divisa tra i due e dovrà decidere cos'è che vuole davvero. Nel frattempo anche Brooke metterà in discussione i lati del suo carattere e Sandokan diventerà a tutti gli effetti la Tigre della Malesia.

Il cast di Sandokan

La serie di Rai1 è una produzione internazionale, che ha visto interagire attori italiani, ma anche nomi noti al di fuori del circuito televisivo e cinematografico italiano. Protagonista, nei panni di Sandokan, è l'attore turco Can Yaman, al suo fianco l'attrice Alanah Bloor che vestirà i panni della bella Marianna. Con loro anche Alessandro Preziosi che interpreta Yanez, l'attore americano Ed Westwick nel ruolo di Lord Brooke, e ancora Madeleine Price che interpreta Sani e infine John Hannah come Sergente Murray.

Dove vederlo in streaming e quante puntate sono

La serie andrà in onda per quattro prime serate, durante le quali andranno in onda due episodi, per un totale di otto episodi totali. Oltre alla prima visione su Rai1 ogni lunedì in prima serata, sarà possibile vedere Sandokan anche in streaming e on demand su RaiPlay. Di seguito gli appuntamenti previsti, salvo possibili cambi di programmazione:

prima puntata lunedì 1° dicembre

seconda puntata lunedì 8 dicembre

terza puntata lunedì 15 dicembre

quarta puntata lunedì 22 dicembre

Dove è stato girato Sandokan

Le riprese della serie si sono tenute nel Teatro 7 del polo produttivo di Lux Vide e tra l’isola di Reunion, il Lazio, la Toscana e la Calabria, dove è stata costruita la colonia inglese di Labuan a Lamezia Terme, con il sostegno della Calabria Film Commission. Le zone paludose sono state ricostruite nell’area dei laghi La Vota a Gizzeria; la Grotta del Palombaro di Tropea si è rivelata l'approdo perfetto per le incursioni di Sandokan; le distese di Capo Vaticano e Grotticelle sono state scenario delle riprese a cavallo. Il castello aragonese di Le Castella, poi, è stato tramutato in un porto malese dell’Ottocento.