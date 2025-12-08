Sandokan, anticipazioni terza puntata del 15 dicembre: per Sandokan una dura prova e una sconvolgente scoperta

Le anticipazioni della terza puntata di Sandokan, in onda lunedì 15 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nella trama della fiction con Can Yaman e Ed Westwick, Sandokan affronterà una durissima prova, poi farà una sconvolgente scoperta che metterà in crisi la sua amicizia con Yanez e il suo rapporto con Marianna.

Sandokan, le anticipazioni della terza puntata

Le anticipazioni della terza puntata di Sandokan, in onda lunedì 15 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Andranno in onda il quinto e il sesto episodio intitolati rispettivamente “Il cuore della giungla” e “Nel buio”. Nella fiction con Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi e Ed Westwick tanti colpi di scena. Sandokan, infatti, dopo una durissima prova, farà una sconvolgente scoperta che metterà in crisi la sua amicizia con Yanez e il suo rapporto con Marianna. Intanto, i soldati del Sultano e James Brooke bramano per ucciderlo. L’appuntamento con la terza puntata è lunedì 15 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Attenzione Spoiler.

Sandokan, anticipazioni terza puntata del 15 dicembre

I nuovi episodi di Sandokan in onda lunedì 15 dicembre

Le anticipazioni della terza puntata di Sandokan, in onda lunedì 15 dicembre. Nell’episodio Il cuore della giungla, James Brooke tenta in tutti i modi di riscattare la sua reputazione, soprattutto davanti al console. Intanto, Sandokan e Marianna si impegnano in una nuova avventura. Si mettono in viaggio verso un villaggio remoto, incastonato nella giungla del Sarawak. Sandokan si ritroverà in serio pericolo. Dovrà affrontare una prova difficilissima che lo metterà dinanzi alla sua vera essenza, che da tempo aveva sepolto.

La crisi con Yanez e Marianna e la mossa di James Brooke

Cosa succederà nella prossima puntata di Sandokan

Nell’episodio intitolato Nel buio, Sandokan è pronto a fare i conti con il suo passato. Il pirata tenta di ricostruire la sua identità grazie all’aiuto dell’anziano capo villaggio. Ma il Sultano e sulle sue tracce. I suoi soldati sono pronti a ucciderlo e anche James Brooke non si darà pace fino a quando non potrà vendicarsi. Una sconvolgente scoperta mette a rischio l’amicizia di Sandokan con Yanez e anche il legame che ormai si è creato con Marianne. Mentre la crisi incombe sui protagonisti, James Brooke fa la sua mossa.