Sandokan, anticipazioni quarta e ultima puntata del 16 dicembre: nel finale di stagione il pirata è in pericolo

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Sandokan in onda martedì 16 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nel finale di stagione della fiction con Can Yaman, Alessandro Preziosi, Ed Westwick e Alanah Bloor, gli spettatori assisteranno al settimo e all'ottavo episodio, intitolati rispettivamente Morte di un pirata e Il prezzo della riscossa. La trama sarà intensa e ricca di colpi di scena. Sandokan sarà in grave pericolo e questo porterà Marianna a interrogarsi sui sentimenti che prova per lui. Intanto, Brooke farà di tutto per conquistare la donna che ama. Nella battaglia finale, assisteremo alla nascita della leggenda della Tigre della Malesia.

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Sandokan in onda martedì 16 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nel settimo episodio, intitolato Morte di un pirata, è il momento della resa dei conti. Sandokan, infatti, ha un faccia a faccia con il Sultano. Intanto Marianna è tra l'incudine e il martello. Da una parte è arrivato il momento di affrontare suo padre, dall'altra deve prendere una decisione su Lord Brooke. Tuttavia viene a sapere che Sandokan è in una condizione di grave pericolo. La preoccupazione che avverte per lui, la spinge a chiedersi quali siano i suoi veri sentimenti nei confronti del pirata. Anche per Yanez è il momento di affrontare una decisione molto importante.

Nell'ottavo episodio di Sandokan, intitolato Il prezzo della riscossa, Brooke è pronto a tutto per conquistare il cuore di Marianna. Per riuscirci mette in atto una complessa macchinazione tra spietati tradimenti e alleanze. Intanto Sandokan e Yanez sono più uniti che mai, perché per loro è arrivato il momento dello scontro finale per ottenere la libertà. Una battaglia da cui dipenderà il destino di tutti i protagonisti e da cui germoglierà la leggenda della Tigre della Malesia.