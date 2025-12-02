Sandokan, anticipazioni seconda puntata 8 dicembre: Marianna scopre le violenze degli inglesi e si avvicina al pirata

Sandokan, anticipazioni seconda puntata dell’8 dicembre

Le anticipazioni della seconda puntata di Sandokan, in onda lunedì 8 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nella trama della serie con Can Yaman, Alessandro Preziosi, Ed Westwick e Alanah Bloor non mancheranno i colpi di scena. Gli spettatori avranno modo di assistere al terzo e al quarto episodio, intitolati rispettivamente In ostaggio e Singapore. Marianna, presa in ostaggio, avrà la sensazione di vivere un incubo. Proprio grazie ai pirati, però, scoprirà la violenza che gli inglesi attuano nelle terre occupate. Pian piano si avvicinerà sempre di più a Sandokan.

Sandokan, anticipazioni seconda puntata dell'8 dicembre

Can Yaman interpreta Sandokan

Le anticipazioni della seconda puntata di Sandokan, in onda lunedì 8 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nel terzo episodio, intitolato In ostaggio, Sandokan è impegnato in una nuova missione. Il pirata, infatti, si dirige verso le miniere di antimonio del Sultano con l'intento di depredarle. Intanto, Lord James Brooke non intende fermarsi fino a quando non lo avrà stanato e ucciso. Con lui, il sergente Murray. Marianna, la perla di Labuan, è stata presa in ostaggio da Sandokan e dai pirati. All'inizio sente di essere intrappolata in un incubo. Tuttavia, pian piano, capirà che gli inglesi, nelle terre occupate, continuano a perpetrare violenze e atrocità che lei ignorava.

Sandokan si rifugia a Singapore, ma Lord Brooke lo scopre e lo insegue

Ed Westwick è Lord Brooke

Nel quarto episodio della serie Sandokan, intitolato Singapore, i pirati trovano riparo a Singapore. Ma la notizia giunge presto alle orecchie di Lord Brooke e di Murray che si lanciano all'inseguimento. Marianna, pian piano, inizia a conoscere meglio Sandokan, comprende le sue origini e, durante la festa del Capodanno Lunare, sente di vedere la sua anima oltre le scorribande del pirata. A Singapore, intanto, la situazione sta per esplodere. A sparigliare le carte sarà l'inaspettato intervento del Sultano.