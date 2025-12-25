L’anno che verrà 2026 da Catanzaro: il cast e le foto del palco super tecnologico

Mancano otto giorni al Capodanno Rai e sul lungomare di Catanzaro è già tutto pronto. Il Centro Produzione Tv di Napoli ha completato l'allestimento di quella che si preannuncia come la struttura più imponente mai realizzata per L'Anno che verrà 2026. Numeri che raccontano una macchina produttiva complessa, dove la spettacolarità dello show televisivo si scontra con le sfide tecniche di un evento che deve funzionare alla perfezione davanti a migliaia di persone in piazza e milioni di telespettatori a casa. Sono stati diffusi anche i primi nomi del cast che si esibirà sul palco. Una sorta di anticipo del Festival di Sanremo.

Il cast de L'anno che verrà

La conduzione è affidata ancora una volta a Marco Liorni. Nel cast ci saranno: Serena Brancale, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Sal Da Vinci, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Patty Pravo, Clementino, Nina Zilli, Neri per caso, Settembre, Samurai Jay. Confermata anche la cifra comica con Nino Frassica,

Una struttura da primato tecnico

Il palco che ospiterà Marco Liorni e gli artisti della serata misura 53 metri di larghezza per 22 di profondità, con un'altezza di 18 metri. Ma sono i numeri della tecnologia a impressionare: 600 metri quadrati di ledwall, ovvero schermi che trasformeranno il palco in un'esperienza visiva totale. Il carico complessivo appeso alla struttura di copertura raggiunge le 35 tonnellate, un peso che richiede calcoli ingegneristici precisi e verifiche costanti sulla tenuta dell'impianto.

Per garantire che tutto funzioni, sono stati installati 6.000 metri lineari di cavi elettrici e oltre 3.000 metri di fibra ottica. Un reticolo invisibile che permette al sistema di comunicare, sincronizzare luci, audio e video in tempo reale.

Dieci telecamere per catturare ogni dettaglio

La regia televisiva potrà contare su dieci telecamere presidiate, di cui cinque speciali: due technocrane per i movimenti spettacolari dall'alto, una steadycam per seguire gli artisti nei loro spostamenti, una cablecam che sorvola la scena e una beauty dedicata ai primi piani. Completano il quadro cinque telecamere tradizionali e un drone che offrirà prospettive aeree del lungomare ionico.

L'illuminazione prevede quasi 500 corpi illuminanti, la maggior parte motorizzati e controllati da remoto, distribuiti su quattro torri che circondano il palco. Un sistema che permette di modificare atmosfera e tonalità in base alle esigenze di ogni performance.

L'Anno che verrà: come vedere lo show di Capodanno Rai

L'Anno che verrà sarà trasmesso in diretta su Rai 1, disponibile anche in streaming su RaiPlay e in versione radiofonica su Rai Radio1, con uno speciale condotto dal backstage che permetterà di seguire interviste e momenti dietro le quinte. La trasmissione raggiungerà anche gli italiani all'estero attraverso Rai Italia, portando le immagini del lungomare calabrese affacciato sullo Ionio nelle case dei connazionali nel mondo.