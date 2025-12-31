L’anno che verrà 2026 su Rai1: la scaletta dei cantanti e degli ospiti con Marco Liorni

Per il Capodanno 2026, L’Anno che Verrà torna su Rai 1 con musica, comicità e grandi ospiti. Marco Liorni guiderà la serata in diretta da Catanzaro, portando sul palco artisti come Serena Brancale, Massimo Ranieri, Sal Da Vinci e molti altri. L’evento sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Per il Capodanno 2026, Rai 1 accende la notte con musica, comicità e spettacolo nel tradizionale concerto de L’anno che verrà, condotto da Marco Liorni in diretta da Catanzaro a partire dalle 21. Tra gli ospiti confermati ci sono grandi nomi della musica italiana come Serena Brancale, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Sal Da Vinci, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, insieme ad altri artisti pronti a sorprendere il pubblico. Presente anche Nino Frassica, che allieterà.i telespettatori con la sua comicità inconfondibile. L’evento sarà trasmesso non solo in televisione, ma anche in streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica su Rai Radio1, per vivere la magia del Capodanno ovunque ci si trovi.

La scaletta de L'anno che verrà 2026: cantanti e ospiti

Tra gli ospiti ci saranno molti artisti italiani, che diletteranno gli spettatori di Rai1 con le loro performance durante il cenone di Capodanno, aspettando insieme la mezzanotte. Questa la scaletta degli artisti, disposti non in ordine:

Serena Brancale

Massimo Ranieri

Anna Oxa

Sal Da Vinci

Orietta Berti

Cristiano Malgioglio

Rocco Hunt

Patty Pravo

Clementino

Nina Zilli

Neri per caso

Settembre

Samurai Jay

Ospite d'eccezione Nino Frassica

Come seguire lo show di Capodanno Rai

L’Anno che verrà andrà in onda in diretta su Rai 1 e sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, per chi preferisce seguirlo da smartphone, tablet o smart tv. L’evento sarà trasmesso anche in versione radiofonica su Rai Radio1, con un racconto dedicato e collegamenti dal backstage per interviste e momenti dietro le quinte. La serata raggiungerà inoltre gli italiani all’estero grazie alla messa in onda su Rai Italia, portando nelle case dei connazionali nel mondo le immagini del lungomare di Catanzaro affacciato sullo Ionio e l’atmosfera del Capodanno firmato Rai.