Capodanno In Musica 2026 su Canale5: la scaletta dei cantanti e degli ospiti con Federica Panicucci

Federica Panicucci farà di nuovo compagnia agli italiani durante l'ultima sera del 2025. Il 31 dicembre 2025, in prima serata su Canale5, condurrà l'evento ricco di musica e intrattenimento che accompagna i telespettatori verso il nuovo anno, il 2026, dal titolo Capodanno in Musica. Da Piazza Libertà di Bari e in diretta su Canale5, la conduttrice e Fabio Rovazzi accoglieranno sul palco tanti cantanti e ospiti che si esibiranno con i loro successi.

A che ora va in onda il Capodanno In Musica di Canale5

Il Capodanno in Musica di Federica Panicucci, a differenza degli altri anni, inizierà dopo La Ruota della Fortuna, game show di Gerry Scotti in onda nell'access prime time della rete ammiraglia Mediaset, subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. L'orario di inizio del concerto evento, dunque, è programmato per le 21.50, su Canale5.

Capodanno In Musica 2026: scaletta di cantanti e ospiti

Un cast ricco di cantanti e grandi interpreti accompagnerà gli italiani verso il nuovo anno, 2026. Federica Panicucci e Fabio Rovazzi condurranno l'evento, realizzato con il supporto della Regione Puglia e con Luigi Antonini alla regia, che sarà trasmesso in diretta su Canale5 da Piazza Libertà di Bari. Andrà in onda anche sulle frequenze di Radio 101 e Radio Norba, radio partner del programma. Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana, ma anche gli idoli dei più giovani. Di seguito la lista completa dei cantanti e ospiti, elencati non in ordine di apparizione: