Ascolti Tv mercoledì 31 dicembre: chi ha vinto tra L’anno che verrà e Capodanno in musica

Gli ascolti TV di mercoledì 31 dicembre, notte di San Silvestro. In prima serata, Rai1 ha trasmesso L'anno che verrà 2026, lo storico appuntamento con la festa dedicata al Capodanno realizzata in collaborazione con la Regione, mentre Canale5 ha proposto Capodanno in musica 2026 in diretta da Piazza Libertà a Bari con la conduzione di Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di mercoledì 31 dicembre.

La sfida degli ascolti TV tra L'anno che verrà 2026 e Capodanno in musica 2026

In prima serata, Rai1 ha proposto L'anno che verrà 2026, la ventitreesima edizione della tradizionale festa dedicata al Capodanno. Lo show è stato seguito da 5.204.000 spettatori pari al 35.5% di share. Nonostante il cast al risparmio (leggi qui la nostra analisi critica dello show), Rai1 si conferma tv del Capodanno. Su Canale5 appuntamento con Capodanno in musica 2026 in diretta da Piazza Libertà a Bari, condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, che ha conquistato 3.601.000 spettatori con il 28.2% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il film Lilli e il Vagabondo. La pellicola ha interessato 913.000 spettatori pari al 5.9% di share. Rai3 ha proposto il film The Palace, che ha registrato 480.000 spettatori con il 3.1% di share. Italia1 ha trasmesso il film E.T. L'extraterrestre, che ha interessato 447.000 spettatori con il 3% di share. Su Rete4 il film Capodanno a New York ha registrato 241.000 spettatori con il 1.6% di share. Tv8 ha proposto il film Un Capodanno da favola che è stato seguito da 1.296.000 spettatori con il 6% di share. Sul Nove in onda A Kind of Magic – Queen in concerto, documentario su Freddie Mercury, che è stato seguito da 264.000 spettatori con il 1.8% di share. Su La7, il film Febbre da cavallo ha interessato 381.000 spettatori con il 2.5% di share.

Gli ascolti di La ruota della fortuna

Mercoledì 31 dicembre, in access prime time, Rai1 non ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi ha lasciato appunto spazio al messaggio del Presidente Sergio Mattarella per poi dare la linea a L'anno che verrà: 65.7% di share per il discorso a reti unificate. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.628.000 spettatori pari al 29.5% di share.