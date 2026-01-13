Ascolti tv 12 gennaio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30, i dati di Affari Tuoi contro la Ruota

Gli ascolti tv di lunedì 12 gennaio 2026: chi ha vinto in termini di dati auditel tra La Preside su Rai 1 e Zelig 30 su Canale5. I dati di ascolto della sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Il palinsesto televisivo di ieri, lunedì 12 gennaio 2026, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, serie televisive, informazione e approfondimento. Rai 1 ha trasmesso la prima puntata di La Preside, fiction con Luisa Ranieri protagonista ambientata a Caivano. La serie televisiva ha sfidato in termini di ascolti la prima puntata di Zelig 30, show con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada tornato in tv con quattro serate evento per celebrare tre decenni di comicità. Sul podio ascolti della prima serata c'è La Preside: la serie Rai ha registrato 4.814.000 spettatori pari a uno share del 27.03 %, mentre il programma di intrattenimento su Canale5 ha intrattenuto 2.953.000 telespettatori e il 21,05% di share.

Vediamo gli ascolti delle altre reti generaliste di lunedì 12 gennaio 2026. Boss in incognito in onda in prima serata su Rai 2 ha segnato 845.000 spettatori pari al 5% di share. Lo Stato delle Cose in onda su Rai 3 ha intrattenuto 1.002.000 spettatori (6.3%). John Wick su Italia1 ha segnato 880.000 spettatori con il 4.7%, Quarta Repubblica su Rete4 ha totalizzato invece 743.000 spettatori (5.5%). Bruno Barbieri 4 Hotel su Tv 8 ha segnato 290.000 spettatori (1.7%), Cash or Trash sul NOVE ha intrattenuto 279.000 spettatori con l'1.5% di share. Putin – Anatomia di uno Zar su La7 ha raggiunto 815.000 spettatori e il 4.2% di share.

La sfida dell'access prime time: Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna

Come ormai da tradizione, anche ieri sera, lunedì 12 gennaio 2026, l'access prime time ha visto protagonisti i due programmi di punta, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il gioco dei pacchi in onda su Rai 1 con la partita di Stefano dall'Emilia Romagna ha intrattenuto 5.167.000 spettatori pari al 23.8% di share. Il game show di Gerry Scotti, accompagnato in studio da Samira Lui, ha segnato invece 5.459.000 spettatori pari al 25.3% di share.