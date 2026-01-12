Stefano dall’Emilia ad Affari Tuoi: “Casa nostra colpita dall’alluvione” e accetta l’offerta: quanto c’era nel suo pacco

Protagonista della puntata di lunedì 12 gennaio di Affari Tuoi è Stefano, proveniente dall'Emilia Romagna. Pensionato che prima lavorava in polizia e ora è appassionato di viaggio, ad accompagnarlo c'è la moglie Patrizia, Sovrintendente della Polizia di Stato: "Ci siamo conosciuti a Bologna 34 anni fa, era l'unica persona da evitare da consigli, perché tutti bravi ragazzi tranne uno". Il pacco di Gennarino questa sera vale 4mila euro, mentre la nuova invenzione di Herbert Ballerina per la serata, che i concorrenti dovranno scovare, ovvero il "divieto per le meduse".

I primi sei tiri di Stefano e la moglie Patrizia

Si inizia con i primi sei tiri e il primo è diretto in Lombardia e subito beccano Gennarino, conquistando anche i 4mila euro. Il secondo tiro è per la Toscana in cui c'è il Pacco Nero, ma c'erano solo 200 euro. Terzo tiro dirige la coppia in Sardegna e ci trovano 100 euro. Il quarto pacco ad essere chiamato è quello del Lazio e dentro c'è un euro. Penultimo tiro è per le Marche e nel pacco ci sono 30mila euro. Per l'ultimo tiro Stefano sceglie l'Umbria e trova 200 euro.

Stefano rifiuta l'offerta del Dottore

Arriva la prima chiamata del Dottore che propone alla coppia un'offerta, proponendogli 39mila euro, ma i due tritano subito l'assegno avendo ancora la maggior parte dei pacchi rossi ancora in gioco. Stefano De Martino chiama a condurre i prossimi tre tiri a Herbert. Stefano chiama il Molise e trova il pacco da zero euro. Il secondo tiro della tripletta li porta alla new entry che, però, non rispetta la regola non scritta del pacco danaroso e infatti ci sono 500 euro. A concludere la tripletta è il Friuli Venezia Giulia però trovano i 75mila euro.

Il Dottore propone un cambio e Stefano accetta

Il Dottore richiama e propone un cambio a Stefano, per tre tiri. Stefano si confronta con la moglie e rifiutano il cambio, tentano così la sorte tirando altre tre volte. Chiamano il 5 della Campania e ci sono 100mila euro. Il secondo tiro li porta in Abruzzo che porta via 20mila euro, l'ultimo tiro della tripletta è per la Basilicata e trovano 20 euro. Nuova telefonata e il Dottore offre ancora 39mila euro, oppure un tiro, Patrizia trita l'assegno senza batter ciglio. Il tiro è per il Piemonte e porta via 10mila euro. Il Dottore propone un cambio, ma la coppia non ci sta e tentano la sorte, quindi Patrizia chiama la Valle d'Aosta e vi trova 15mila euro.

Stavolta il Dottore propone 45mila euro: "Io non li ho mai visti così tanti" dice Stefano, che però si lascia ingolosire dal podio e hanno un tiro a disposizione. Chiamano la Puglia e trovano 300mila euro. Il Dottore propone un cambio o un altro tiro. I due riflettono: "La Sicilia è la nostra isola del cuore, molti anni fa ci arrivò mio papà, che si innamorò della mia mamma e grazie a lui siamo arrivati lì" e accettano il cambio. Aprono subito il loro vecchio pacco e dentro c'era il Divieto di meduse.

Stefano accetta i 50mila euro del Dottore

Squilla il telefono e anche se la coppia aveva chiesto 150mila euro, propone a Stefano 35mila euro per un tiro, ma li rifiutano. Chiamano il Trentino e trovano 10 euro. Il Dottore chiede se i due vogliano un cambio o un'offerta e protendono per quest'ultima opzione, la proposta è di 45mila euro. Ormai sono presi dal gioco e rifiutano anche stavolta. Stefano chiama la Calabria e ci trova 50mila euro. Il Dottore richiama e vuole sapere quanto vorrebbero, propongono 100mila euro, ma lui offre 50mila euro. Il pacco rimasto è la data di nascita di Gaia, la figlia. Ma Stefano ha deciso di accettare l'offerta del Dottore e porta a casa 54mila euro, nel suo pacco però, c'erano i 200mila euro.