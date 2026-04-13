Il colpo di coda per Sara ad Affari Tuoi, alla Regione Fortunata vince 50mila euro

Sembrava finita per Sara ad Affari Tuoi: eliminati i premi più alti, aveva rifiutato 15mila euro. Ma la svolta è arrivata con la Regione Fortunata che le ha fatto vincere 50mila euro.

Sembrava tutto perso ma è bastata una sola decisione buona a Sara, concorrente di Affari Tuoi nella puntata del 13 aprile, per ribaltare l’intera partita. La pacchista arriva da Castelsardo, provincia di Sassari, fa l’impiegata bancaria e gioca insieme a Emanuele, il futuro marito, militare di 30 anni. L’obiettivo della partita consiste nel mettere da parte qualcosa per costruire il loro futuro e, magari, pagare il matrimonio.

Solo che la partita parte nel peggiore dei modi. Nei primi tre tiri niente Gennarino, e quindi addio jackpot da 4mila euro, ma soprattutto salta subito il pacco da 50mila. E non è finita: poco dopo escono anche i 300mila e i 200mila euro, uno dietro l’altro. Basta questo a fare in modo che il tabellone si svuoti dei premi più importanti in pochi minuti.

I due cambi proposti dal Dottore

Il dottore, con il senno di poi, era evidente volesse aiutare Sara perché consapevole del contenuto basso dei suoi pacchi, le ha proposto per tre volte il cambio. E Sara lo ha accettato solo le prime due volte. Con il primo cambio, lascia il pacco 18 e prende il 2. Subito dopo apre quello che aveva prima e scopre che conteneva 10mila euro.

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Poi arriva la prima offerta che è di appena 15mila euro. “Mi devo sposare, devo pagarmi il matrimonio, le bomboniere, il pranzo agli invitati. 15mila euro non bastano”, spiega Sara che rifiuta. Nel frattempo, però, vanno via anche i 75mila euro.

Con il secondo cambio, Sara lascia il pacco 2 e prende l’11, quello del Friuli. Poco male: il pacco numero 2 conteneva solo 10 euro. Il Dottore insiste ancora con 15mila euro, ma la risposta non cambia: “Sono qui per il nostro futuro, ma un’occasione così non mi ricapiterà più nella vita”.

Sara vince 50mila euro alla Regione fortunata

A quel punto restano cinque pacchi: due rossi e tre blu. In gioco ci sono ancora 100mila, 20mila e 15mila euro. Ma il colpo definitivo arriva subito dopo: escono i 100mila euro. La partita, di fatto, si chiude lì, anche perché nel giro di poco spariscono pure gli altri premi più alti. Stefano De Martino prova a consolare la coppia: “Vi amate e dovete sposarvi. Che cosa vi importa dei soldi?”. E invece, proprio quando sembra finita, arriva l’ultima possibilità: la Regione Fortunata. Sara sceglie la Sicilia e quella scelta ribalta completamente la partita perché la coppia vince così 50mila euro.