Ad Affari Tuoi Giorgia beffata dall’influenza della zia: “Ha sognato quel numero”. E va via a mani vuote

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Giorgia dall'Abruzzo inizia la sua partita ad Affari Tuoi di sabato 11 aprile. Una partita che inizia subito con il piede sbagliato, perché il primo pacco pescato è quello da 200mila euro. Alla seconda chiamata c'è subito l'incognita del pacco nero. Giorgia ipotizza dentro ci siano 100 euro, o almeno ci spera, ma la cifra va moltiplicata per 1000, visto che nel pacco nero di questa sera si celano 100mila euro. Si inizia a sorridere con la terza chiamata, perché nel pacco ci sono 10 euro. Ma la situazione al momento non si raddrizza, nel quarto pacco ci sono 50mila euro. Al quinto pacco ci sono 15mila euro, ma la sestina si chiude col passo giusto: prima della chiamata al dottore Giorgia trova i 20 euro. La prima offerta del dottore è da 28mila euro, ma Giorgia prevedibilmente rifiuta.

La partita di Giorgia ad Affari Tuoi

Si riparte da una sequenza fortunata, prima con Ballerina e poi Gennarino. Nel terzo pacco ci sono i 50 euro. Poi un altro rosso, con il pacco da 20mila euro, ma è il pacco successivo a fare male, perché se ne vanno 300mila euro e si riduce il numero di pacchi rossi. La serie da cinque si chiude però in positivo, nel pacco finale ci sono 100 euro. E ora si va a parlare col dottore. Arriva la proposta da 14mila euro, 10mila in meno di quella precedente e Giorgia rifiuta.

Il cambio del pacco fatale

Si riparte con le chiamate e la conocrrente pesca il pacco da 0 euro. Alla chaiamata successiva arriva però la brutta notizia, se ne vanno 100mila euro. Un blu va via con 20 euro e così si resta con un solo pacco blu e tre rossi, tra cui i 75mila euro. Arriva la proposta da 10mila euro, ma Giorgia punta in alto e continua a chiamare. Un pacco da 10mila euro se ne va, ma poi le speranze della concorrente si spengono perché viene fuori il pacco da 75mila euro. A Giorgia non resta che sperare nei 30mila euro, l'alternativa è il pacco da 1 euro. Il dottore non può che proporre il cambio e la concorrente a questo punto si fa tentare col supporto di una suggestione della zia che la accompagna: "Stanotte ha sognato il numero 5", che guarda caso è il pacco con cui può cambiare il suo. Ma la decisione si rivela fatale, perché il pacco che prende ha proprio un euro e Giorgia torna a casa a mani vuote.