Ascolti tv 5 gennaio: chi vince tra Ogni promessa è debito di Salemme e Io sono Farah, Affari Tuoi contro La Ruota

Gli ascolti tv di lunedì 5 gennaio 2026. Chi ha vinto la sfida in termini di dati auditel tra Rai 1 con Ogni promessa è debito di Vincenzo Salemme e Canale5 con Io sono Farah. I dati di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna.

Il palinsesto televisivo di lunedì 5 gennaio 2026 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda lo spettacolo teatrale di Vincenzo Salemme, Ogni promessa è debito, in diretta dall'Auditorium di Napoli, mentre Canale5 ha offerto un nuovo appuntamento con la soap opera turca Io sono Farah.

Lo spettacolo dell'attore e comico napoletano in onda su Rai 1 vince in termini di ascolti tv: ha raccolto davanti alla tv ieri sera 2.850.000 spettatori pari al 17.5% di share, mentre la fiction di Canale5 ha totalizzato 1.796.000 spettatori con uno share del 12.1%.

Vediamo ora gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai 2 Il Collegio ha registrato 555.000 spettatori pari al 3.3% di share, Il ragazzo e l'airone su Rai 3, invece, ha totalizzato 563.000 spettatori (3.1% di share). Mamma, ho riperso l'aereo: Mi sono smarrito a New York su Italia 1 è stato seguito da 2.060.000 spettatori con l’11.6% di share, e Quarta Repubblica su Rete4 da 1.078.000 spettatori pari al 7.9% di share. I tre moschettieri Milady su Tv8 ha raggiunto 402.000 spettatori (2.3%), Cash or Trash – Il Natale dei tesori ha totalizzato 435.000 spettatori con il 2.5%. Una giornata particolare – Il grande romanzo della Bibbia su La7 ha registrato 766.000 spettatori e il 4.5% di share.

Affari Tuoi aggancia La Ruota della Fortuna: la sfida nell'access prime time

Nella fascia access prime time si sono sfidati, come ormai da tradizione, i due programmi di punta Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il gioco dei pacchi di Stefano De Martino ieri, lunedì 5 gennaio, ha intrattenuto 5.189.000 spettatori pari al 25.4% di share. Si avvicina in termini di dati auditel al game show di Gerry Scotti che, invece, ha registrato 5.207.000 spettatori pari al 25.5% di share.