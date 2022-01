Squid Game 2 ci sarà, l’ufficialità di Netflix dopo la conferma del regista Il CEO di Netflix, Ted Sarandos, ha ufficializzato che ci sarà una seconda stagione di Squid Game, il dramma coreano che ha scalato le classifiche di tutto il mondo.

A cura di Elisabetta Murina

"L'universo di Squid Game è appena iniziato". Così il CEO di Netflix, Ted Sarandos, ha ufficializzato il ritorno di Squid Game per una seconda stagione, durante un'intervista sui risultati della piattaforma nell'ultimo trimestre del 2021. Del rinnovo se ne era parlato a lungo e anche il regista Hwang Dong-hyuk l'aveva confermato, spiegando di essere "in fase di pianificazione".

Squid Game avrà una seconda stagione

Nel corso di un'intervista per fare il punto sui guadagni del quarto trimestre del 2021, il CEO di Netflix ha dato una notizia che renderà decisamente felici i fan di Squid Game. Rispondendo a chi gli chiedeva se ci sarebbe stata una seconda stagione del dramma coreano che ha scalato le classifiche di tutto il mondo, Sarandos ha risposto: "Assolutamente. L'universo di Squid Game è appena iniziato". L'ufficialità arriva dopo la conferma del regista e sceneggiatore che, in occasione dei LACMA Art + Film Gala di Los Angeles, aveva spiegato di essere "in fase di pianificazione" per i nuovi episodi: "La seconda stagione ci sarà davvero. È nella mia testa in questo momento". In più, Hwang Dong-hyuk aveva annunciato che il lavoro di sceneggiatura è già proiettato verso una terza stagione.

Il protagonista Gi–Hun e il regista Hwang Dong–hyuk

Di cosa parlerà Squid Game 2

Stando alle parole del regista in una recente intervista a The Hollywood Reporter, la seconda stagione di Squid Game dovrebbe concentrarsi sul personaggio di Gi-hun, vincitore di tutte le sfide. Nell'ultima scena lo vediamo rinunciare a prendere un volo per gli Stati Uniti dopo aver scoperto che si terrà un'altra mortale edizione dei giochi. "Gi- Hun torna indietro non solo per vendicarsi, ma per smantellare lo Squid Game", ha spiegato Hwang Dong-hyuk. Il focus dei nuovi episodi quindi sarà proprio sul suo personaggio, che cercherà in tutti modi di tornare sull'isola per fermare il gioco. A parte questo, però, tutto il resto è ancora top secret e non si hanno informazioni sull'ipotetica data di uscita.