“Squid Game verso il rinnovo per una terza stagione”, la conferma del regista Hwang Dong-hyuk, regista e creatore della serie, ha anticipato che il lavoro di sceneggiatura su Squid Game è rivolto già a una terza stagione.

Squid Game è la serie che ha polverizzato ogni tipo di record di visualizzazioni su Netflix. Non sorprende, quindi, che la piattaforma abbia già dato mandato al creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, di lavorare in prospettiva a una terza stagione della serie distopica e ispirata alle dinamiche del film "Battle Royale" di Kinji Fukasaku con Takeshi Kitano, come ha ammesso più volte lo stesso regista.

Le parole del regista

Durante un'intervista all'emittente coreana KBS, Hwang Dong-hyuk ha anticipato che il lavoro di sceneggiatura su Squid Game è rivolto già a una terza stagione. Il focus della seconda stagione sarà ancora una volta sul personaggio di Seong Gi-Hun (Lee Jung Jae, in foto): "Tutta la seconda stagione seguirà gli incontri che Gi-hun farà per ritornare sull'Isola e fermare il gioco".

Squid Game 2 e 3 si faranno, ma non è ancora ufficiale

Ormai si parla liberamente di una seconda e, da oggi, di una terza stagione di Squid Game, ma in verità l'ufficialità da parte di Netflix non è ancora arrivata. Lo stesso annuncio caratteristico via social media, un classico del lavoro di Netflix, si fa ancora attendere. Però, il rinnovo è praticamente scontato, non solo considerato il fatto che sia una serie di successo, ma anche per le stesse dichiarazioni del regista che ormai non parla d'altro: "C'è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione, quindi mi sembra quasi che non ci lasci scelta. Ci sarà davvero", ha dichiarato a novembre nel corso dei LACMA ART+ Film Gala di Los Angeles. La fase di realizzazione, però, è ancora lontana: "È nella mia testa in questo momento. Sono in fase di pianificazione". Tutti aspettano Squid Game 2, intanto, e il regista farebbe bene a muoversi. Per la terza stagione, nonostante l'annuncio, ci sarà tempo.