Piersilvio Berlusconi: “La Rai cerca di ringiovanire ma è dura. A Mediaset abbiamo i reality” Piersilvio Berlusconi incontra la stampa dopo due anni di incontri a distanza a causa del Covid. I palinsesti 2022/2023 di Mediaset vengono presentati a 24 ore da quelli Rai: “La tv di Stato sta cercando di svecchiare alcuni canali come Rai2 ma la vedo dura. Noi, checché se ne dica, abbiamo i reality show a richiamare i ragazzi”.

Piersilvio Berlusconi incontra la stampa dopo due anni di incontri a distanza a causa del Covid. I palinsesti di Mediaset vengono presentati a 24 ore da quelli Rai: "La tv di Stato sta cercando di svecchiare alcuni canali come Rai2 ma la vedo dura, mentre noi, checché se ne dica perché vanno molto bene e ce li teniamo volentieri, abbiamo i reality show a richiamare i ragazzi. Con Rai Due rinnovata non giochiamo né in attacco né in difesa con Italia Uno. Per loro sarà complicato riguadagnare terreno".

Berlusconi: "Tifo Rai da cittadino ma quanti sprechi"

L'approccio non sembra quello del ring, della sfida tra poli di informazione e intrattenimento che devono per forza di cose farsi la guerra. Il piano, stando alle parole di Piersilvio Berlusconi, è molto più verticale, ma da cittadino a Tv di Stato: “Io tifo Rai da cittadino. È un bene incredibile per il nostro Paese, è un’azienda culturale pazzesca. È nostro concorrente fino ad un certo punto ma noi siamo un modello diverso. Non commento la loro organizzazione ma da cittadino dico: ci sono tanti sprechi, visto le risorse e le professionalità si potrebbe fare meglio”.

Gli anni della pandemia: costi rivisti senza tagli

Il ringraziamento è a chi ha tenuto duro a Mediaset e ha garantito la sua presenza anche durante il lockdown, in particolare alla squadra di giornalisti di Videonews che non si sono risparmiati prima con il Covid e poi con la guerra in Ucraina: “Gli ultimi due anni sono stati tostissimi. Abbiamo fronteggiato il calo della pubblicità e l’attenzione del pubblico legata ai nuovi device. Abbiamo rivisto i costi senza mai toccare occupazione e con grande attenzione al prodotto. Sono orgoglioso dell’offerta. Più prodotto, più generi, abbiamo rischiato molto di più”.