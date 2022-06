Paramount + arriva a settembre in Italia, cosa c’è da sapere sulla nuova piattaforma streaming Arriva da settembre in Italia, una nuova piattaforma streaming, si tratta di Paramount +, che arriva con già disponibili 8mila ore di contenuti. Tra produzioni internazionali sono stati annunciati anche alcuni titoli italiani.

A cura di Ilaria Costabile

La schiera delle piattaforme streaming allarga ancora di più il suo circuito, a partire da settembre in Italia sarà disponibile anche Paramount +, il servizio di Paramount Global. Il nostro non è il solo Paese europeo nel quale arriverà la piattaforma, che però in Francia, Svizzera, Germania e Austria arriverà il prossimo dicembre.

L'offerta di Paramount +

Si arricchisce, quindi, il panorama dell'offerta di intrattenimento con nuove produzioni già disponibili all'arrivo della piattaforma in Italia, che da quando è nata sta mietendo non pochi successi oltreoceano. Sarà possibile vedere contenuti internazionali come il franchise di Star Trek o anche Scream, arrivato al suo quinto capitolo, ma anche prodotti made in Italy Corpo Libero e altri titoli già annunciati. A descrivere nel dettaglio le proposte della piattaforma è Jaime Ondarza, (EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, MIddle East & Africa), che ha chiarato:

Un'offerta forte e strutturata composta di cinema, serie, prodotti originali di MTV, grandi titoli per bambini e famiglie che fanno capo a Nickelodeon e documentari che si rivolge a un pubblico vasto ed eterogeneo facendo leva su prestigiosi Paramount+ Original tra cui The Offer, The First Lady e Tulsa King.

L'obiettivo di Paramount+, inoltre, sarebbe quello di commissionare almeno 150 contenuti originali internazionali entro il 2025, in modo da entrare a pieno diritto tra i servizi streaming più competitivi sul mercato.

Le produzioni italiane annunciate

Già dal lancio di Paramount+ saranno disponibili 8000 ore di contenuti, che saranno poi arricchiti con un catalogo pieno di prodotti originali, insieme al meglio dell'intrattenimento internazionale. Tra le serie italiane in arrivo c'è Circeo, con protagonista Greta Scarano, in co-produzione con la Rai Fiction, ma anche 14 giorni scritta e diretta da Ivan Cotroneo con Carlotta Natoli, in attesa di Miss Fallaci che però arriverà solo nel 2023, una serie che racconta una delle più grandi protagoniste del giornalismo del 900.