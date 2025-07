Chiara Cainelli costretta a chiudere il suo profilo Instagram: “Qualcuno sta comprando followers per danneggiarmi”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Chiara Cainelli torna al centro delle discussioni social. Attraverso una story condivisa su Instagram, l'ex protagonista del Grande Fratello 2024/2025 ha fatto sapere di essere costretta a rendere privato il suo account perché qualcuno starebbe comprando followers falsi da indirizzare sul suo profilo per tentare di boicottarla. Ecco cosa è successo.

Chiara Cainelli: "Qualcuno sta comprando followers sul mio profilo"

Scritta bianca su sfondo nero: il messaggio di Chiara Cainelli arriva diretto e preciso. Nelle ultime ore, i suoi fan le avevano fatto notare alcune attività sospette sul suo profilo Instagram, che stava guadagnando in poco tempo decine di migliaia di seguaci. L'influencer trentina è quindi intervenuta personalmente per smentire ogni tipo di coinvolgimento: "Mi dissocio completamente da queste attività, qualcuno sta comprando followers sul mio profilo senza il mio consenso, con l'unico scopo di danneggiarmi. Questo comportamento scorretto non solo è sleale, ma va contro ogni principio di rispetto e trasparenza. Mi trovo costretta dunque a tenere privato il profilo. Mi auguro che queste assurdità cessino al più presto", le parole.

Il periodo difficile di Cainelli dopo il litigio con la madre

Questa che riguarda il suo profilo Instagram e, dunque, la sua vita lavorativa, è solo l'ultimo episodio spiacevole che l'ex GF si trova a vivere nell'ultimo periodo. Pochi giorni fa, infatti, sua madre Rossi Rodriguez aveva scritto parole dure nei suoi confronti, coinvolgendo anche il suo fidanzato Alfonso D'Apice, conosciuto durante il programma.“Lo sa che io non ho potuto abbracciare mia figlia da quando è uscita dal Grande Fratello? Le lascio immaginare. Lo sa che il 20 giugno era il mio compleanno e loro hanno postato una foto della mamma di Alfonso con Chiara e a me non ha fatto nemmeno gli auguri? Dio vede tutto e purtroppo gliela farà pagare a tutti e due”. Parole forti, che la stessa Rodriguez ha successivamente cancellato, probabilmente rendendosi conto del clamore che avrebbero suscitato. Ma lo screenshot del messaggio aveva già cominciato a circolare in rete, diventando virale nel giro di poche ore.